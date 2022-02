Berisha: Lulzim Basha u kap nën mashtrim nga prokurorët belgë, ekzistojnë tabulate dhe dokumente

Shpërndaje







18:42 11/02/2022

“Nuk guxon të paraqesë kandidatin në Durrës, fshihet pas fustanit të Gridës dhe mustaqeve të Salianjit”

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka deklaruar motivin përse Lulzim Basha u thirr pasditen e së enjtes në SPAK për t’u pyetur nga prokurorët belgë për 3.4 milionët Eurot që u kapën në Qershor 2018 në Portin e Durrësit.

Sipas Berishës, Basha ishte thirrur nga prokurorët belgë për bashkëpunim me organizatë kriminale që transportonte para.

Por ish-Kryeministri zbuloi gjithashtu se Lulzim Basha bëri deklarim të rremë para prokurorëve belgë, të cilët mundën ta konstatonin një gjë të tillë.

Sali Berisha i bëri thirrje gjithashtu ish-kryetarit të PD Durrës dhe deputetit aktual Ferdinand Xhaferi, që të tregojë në Durrës të vërtetën për Lulzim Bashën.

“Ferdinand, hajde thuaj zgjedhësve të tu çfarë deponoi mbrëmë Lulzim Basha para hetuesve belgë. U thirr për bashkëpunim me një organizatë kriminale që transportonte para trafiku. Po po. U kap si mashtrues nën betim. Ferdinand, hajde këtu me mua dhe t’ja u themi të vërtetën durrsakëve po deshe. Shko nëpër qytet dhe tregoi çdo demokrati. Prokurorët e Mbretërisë së Belgjikës nuk janë të Edi Ramës, nuk ka gjë që i thyen ata. U kishte dhënë një variant krejt tjetër, e ndërroi krejt pllakën menjëherë kur iu konstatua se është mashtrim nën betim, vepër penale.

Ja mbylli Edi Rama Toyota Yaris me një njeri. Por prokurorët e Mbretërisë së Belgjikës nuk janë prokurorët e Edi Ramës. Ata do t’i shkojnë deri në fund këtij operacioni. Ata kanë me qindra mijëra tabulate dhe dokumente, prandaj Basha nuk guxon të vijë të paraqesë Luanin këtu por fshihet pas fustanit të Gridës dhe mustaqeve të Salianjit. Luan, hiq dorë, mos u bëj kallp kandidat, ju bëj thirrje për Ardi Mukën, u bëj thirrje demokratëve kudo që janë, të bashkohemi se me bashkimin tonë ne realizojmë ndryshimin e Shqipërisë”, deklaroi Sali Berisha nga Durrësit gjatë prezantimit të kandidatit të koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, Ardian Muka. /tvklan.al