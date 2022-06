Berisha: Mbështesim Komisionin Hetimor për Butrintin

13:51 20/06/2022

Gjatë konferencës për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është pyetur në lidhje me kthimin për rishqyrtim ligjin për projektin e Butrintit nga ana e Presidentit Ilir Meta. Kreu i Partisë Demokratike Berisha ka thënë se e mbështet plotësisht kërkesën e Ilir Metës.

Sali Berisha: Do ta mbështes plotësisht kërkesën e Ilir Metës, a e pe votimin ti? Dhe mund të thuash si votuam Alibasha me Bardhin? Çështja e Butrintit është shumë e madhe, është një nga çështjet më të mëdha të Evropës. Rama përpiqet të mbrohet me Fondin Shqiptaro-Evropian. Unë jam kundër këtyre. Nuk jam dakord me bordin që është ngritur për Parkun e Butrintit. Nuk ka shqiptar që të mund të pranojë një projekt të tillë. Fondi Shqiptaro-Amerikan ka bërë një gabim shumë të madh, nuk mund të pranonte shkatërrimin e Parkut Kombëtar se këtë po e bën qeveria shqiptare. I bëj thirrje bordit të fondit të mblidhet dhe ta shohë këtë problem që nuk ka të mbyllur./tvklan.al