Berisha: McGonigal nuk ishte turist seksi, ky reagim kolektiv si miza pas veshit

Shpërndaje







18:52 13/02/2023

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar jashtë sallës së Kuvendit se reagimi i zonjave socialiste pas deklaratës së tij ku përmendi video erotike të McGonigal, e bën atë të hetojë më shumë në atë drejtim.

Berisha tha se nuk do të bënte kurrë një deklaratë të tillë nëse s’do kishte fakte.

Berisha: Kishte turp më të madh që të protestonin për deklarata që unë kam bërë në takim me gazetarë dhe të shpreheshin si të akuzuara?!

Bëhet fjalë për dokumenta por në natyrën time nuk keni parë kurrë të publikuar asnjë video apo foto të karakterit erotik sepse unë nuk merrem me to. Në këtë rast fakti që reaguan kaq fuqishëm këto zonja më bën mua të hetoj dhe 3 herë më shumë në çdo drejtim. Po të mos kisha fakte a mund të bëja deklaratën unë? Tani, ky reagim kolektiv i zonjave socialiste, si miza mas veshit, do hetoj edhe 10 herë më shumë për t’i shkuar deri në fund edhe kësaj piste.

Nuk janë të rëndësishme për mua faktet. Më pengon sepse problemi kryesor është Edi Rama, nuk janë këto. Nuk janë ngjarjet terciare në pubet e Tiranës. Populli do flasë, opozita ja ku e ka popullin. Janë të gatshëm të futen në sallë në momentin që e shohin të arsyeshme, ne jemi paqësorë. Mund të futet aty dhe të rrijë në grevë urie. Kjo që dëgjuam sonte është për Guinness, si ka mundësi të bëjë ajo zonjë një deklaratë të tillë për një deklaratë që unë kam bërë për McGonigal. Edi Rama kërkon të zhurmojë dhe i përdor si zhurmuesë. Edi Rama kërkon ta paraqesë atë si turist seksi. McGonigal nuk ishte turist seksi.

Berisha deklaroi të premten në konferencë me gazetarët se posedon fakte për orgjira që sipas tij janë kryer në pubet e natës kur McGonigal vizionte Shqipërinë. Kjo deklaratë bëri që 27 deputete të kërkonin përjashtimin e tij nga Parlamenti për shkak të gjuhës jo etike./tvklan.al