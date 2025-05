Pas kthimit nga Spanja, kryedemokrati Sali Berisha zhvilloi një takim në zonën e Astirit, ku para mbështetësve të tij u shfaq tejet entuziast për rezolutën e miratuar nga Kongresi i Partive Popullore, duke e cilësuar dokumentin si një mbështetje për Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare.

“Në Valencia 2 mijë delegatë që përfaqësonin 86 parti të qendrës së djathtë nga të cilat janë 14 kryeministra në Europë, votuan njëzëri rezolutën në mbrojtje të votës tuaj. Votuan rezolutën në të cilën dënohej me ashpërsinë më të madhe Edi Rama.”

Lideri i opozitës akuzoi rivalin e tij politik Edi Ramën se po i shmang debatet televizive.

Teksa një koment pati edhe për sondazhet që e nxjerrin fitues Edi Ramën dhe Partinë Socialiste.

Berisha në fjalën e tij tha se me ardhjen në pushtet do të heqë mesataren për pranimet në universitete dhe çiftet që bëhen me 3 fëmijë nuk do paguajnë asnjë qindarkë kredi, pasi do ua paguajë shteti.

Tv Klan