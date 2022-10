Berisha vendos: Protesta me 12 Nëntor

15:32 26/10/2022

Pas takimit me Ilir Metën në selinë blu, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpalli ashtu siç kishte paralajmëruar datën e protestës kombëtare të opozitës.

Sali Berisha: Partia Demokratike, Partia e Lirisë dhe forca të tjera opozitare nisin në datë 12 Nëntor betejën e madhe kundër regjimit të urryer, absolutar, regjimit të narko-shtetit të parë dhe të vetëm në Europë, regjimit të partisë-shtet, regjimit të Edi Ramës.

Por data e protestës nuk ishte e vetmja çështje për të cilën dy aleatët arritën dakordësinë mes tyre. Sali Berisha konfirmoi se me ish-Presidentin Meta kishte mbyllur njëherazi edhe marrëveshjen për zgjedhjet lokale të 14 Majit, dokument që dy aleatët do ta nënshkruajnë mesditen e së enjtes.

Sali Berisha: Në një konferencë shtypi të përbashkët do ju informojmë ju mbi rezultatet e këtij takimi.

Vetë kreu i Partisë së Lirisë zbardhi disa prej pikave të kësaj marrëveshjeje, mes të cilave edhe përfshirjen e kandidatëve të partisë së tij në procesin e primareve në zona të caktuara, si dhe kandidatin për kryetarit të Këshillit Bashkiak për Tiranën.

Ilir Meta: PL respekton primaret. Kudo ku ne si PL kemi kandidat të cilët premtojnë për komunitetin e tyre, do t’i përfshijmë në primare të përbashkëta me PD dhe parti të tjera të opozitës. I kam propozuar një emër për kryetar të Parlamentit të Tiranës, të cilin ai e priti me shumë kënaqësi. Është super politikan.

Ndërkohë brenda kësaj jave Partia Demokratike pritet të hapë edhe procesin e primareve për tre bashkitë e mëdha të Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit, ndërkohë që Sali Berisha ka paralajmëruar takime me aleatët dhe “Frontin për shpëtimin e Shqipërisë”.

Tv Klan