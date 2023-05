Berisha: Më 15 Maj Shqipëria gdhin blu

22:38 04/05/2023

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha shprehet i bindur se në darë 15 Maj Shqipëria do të “gdhijë blu” teksa beson në fitoren e shumicës së bashkive në vend.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha thotë se këto 10 ditë para zgjedhjeve të 14 Majit janë vendimtare.

Blendi Fevziu: Kush është pika e dobët e juaja në këto zgjedhje që ju duhet të mobilizioni më shumë?

Sali Berisha: Ne duhet detyrimisht të forcojmë infrastrukturën zgjedhore, këto 10 ditë janë vendimtare. Duhet të kontaktojmë me zgjedhësit, duhet të jemi me laps në dorë për çdo votë gjatë numërimit. Kjo frymë shndërrohet në energji nukleare, kjo e shkatërroi Edi Ramën. Unë kam thënë që do e rrëzoj Edi Ramën. Pas këtyre zgjedhjeve, do të ketë zgjedhje të tjera. Dua të ndodhë para se ta thërrasin në Washington.

Blendi Fevziu: Nëse ju në këto zgjedhje nuk parapërgatisni një fitore, si do të hyni ju në zgjedhjet e 2025-ës?

Sali Berisha: Më datën 15, Shqipëria gdhin blu, Tirana blu, Elbasani blu, Durrësi, Korça, Shkodra, të gjitha blu. /tvklan.al