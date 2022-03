Berisha: Me mua PD do vijë sërish në pushtet

Shpërndaje







15:39 27/03/2022

“I turpshëm blindimi i selisë, por nuk përjashtojmë askënd”

Sali Berisha ka zbardhur bashkëbisedimin me Alibeajn dhe Bardhin kur u rikthye në seli pas vendimit të gjykatës që legjitimoi Kuvendin e 11 Dhjetorit, dhe i jep përgjigje atyre dhe të gjithë të tjerëve që mendojnë se me peshën e “non gratës” në kurriz do ta ketë të pamundur të sjellë Partinë Demokratike në pushtet.

“Zoti Alibeaj më thotë me ‘non grata’ nuk fiton. Në 98-ën kam patur botën kundër dhe kemi fituar.”

Me përqëndrimin vetëm tek ringritja e PD për të rrëzuar qeverinë Rama dhe ardhur në pushtet, Sali Berisha në Foltoren e zhvilluar në Tepelenë e Përmet ka moderuar gjuhën dhe tonet kur i referohet kryetarit të dorëhequr Lulzim Bashës, edhe pse e cilëson të turpshme blindimin qe ky i fundit i bëri selisë.

“A mundet një njeri normal mbi tokë të bëj atë që ka bërë ai me blindime. S’dua të merrem me të, ka ai dhënë dorëheqjen.”

Pas bashkimit, beteja e radhës për Sali Berishën është nisja e protestave kundër keqqeverisjes.

“Një opozitë që tërhiqet prej hunde që dëgjon telefonat që thonë mos bëj këtë, mos bëj atë. S’bëhet kurrë ajo opozitë. Tani koha është të bashkohet. Do të nisim protesta të mëdha në gjithë vendin, sepse ne jemi të vjedhur.”

E akuzoi qeverinë si përgjegjëse për krizën energjetike dhe po ashtu për krizën e çmimeve të karburantit dhe ushqimeve.

“Në 20 Korrik Fierza ishte në 297m, e zbrazën duke shitur energjinë me 42 Euro, e bënë sepse ministri, drejtori, kryeministri i thanë këtij që e bleu, shite tani me 130 Euro, i ndajmë paret bashkë.”

Berisha di dhe zgjidhjen që duhet të japë qeveria për të mbrojtur konsumatorët.

“Zgjidhja është kjo, do paguash çdo qytetarë shqiptar për rritjen e çmimeve të shportës.”

Ish-Kryeministri premton se kur të vijë në pushtet do të punojë për të patur bashkëpunimin më të mirë me Bashkimin Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Tv Klan