Berisha: Me presidentin, Rama kontrollon çdo pushtet

23:15 06/06/2022

Qeveria: Procesi transparent, opozita e bojkotoi

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e nisi fjalën e tij në Kuvend me një kërkesë.

“Denoncoj qeverinë e cila nuk sjell në Parlament marrëveshjet e ekstradimit me vendet e Beneluksit dhe këtë nuk e bën për faktin e vetëm se të paktën 6 ministra dhe shumë e shumë deputetë socialistë janë kandidatë për ekstradime.”

Përgjigjen ia dha ministri i Drejtësisë sipas të cilit nuk ka asnjë marrëveshje të tillë në pritje.

“Nuk ka asnjë kërkesë nga këto 3 shtete për të nënshkruar marrëveshje ekstradimi, sepse në atë moment që do të vijë, jemi të gatshëm të nënshkruajmë çdo marrëveshje.”

Por ish-kryeministri bëri të tjera akuza për përfaqësuesit e mazhorancës.

“Sa i pagove Nuredin Dumanit për të të shpëlarë tek Manhasët, se ai ka mbi 50 apo 100 telefonata me Dumanin, me sharrën, me gozhdën, dhe me serialin e bandës së Suel Çelës dhe Talo Çelës e me radhë.”

Këmbëngul se mënyra si u zgjodh presidenti i ri i vendit i dha një pushtet më shumë kryeministrit Edi Rama.

“Me uzurpimin me votat e rrëmbyera të shqiptarëve të institucionit të fundit shtetëror që kishte mbetur jashtë kontrollit të PS-së, atij të presidentit, në vend u rivendos sistemi monist i plotë dhe u varros sistemi i bazuar në ndarjen dhe balancën e pushteteve të garantuar me Kushtetutë.”

Por për ministren Elisa Spiropali, zgjedhja e presidentit ishte një proces transparent, të cilin opozita e bojkotoi dhe që sipas saj mori edhe një firmë të menjëhershme edhe nga presidenti në largim, Ilir Meta.

“Nuk erdhi Luli sepse po ujitej në pishinë, nuk erdhi Alibeaj sepse i mungonte alibia e tij për mungesën në proces. Ilir Meta përmes dekretit të tij formal bëri aktin e duhur politik.”

Sqarimit të presidencës pse dekreti për lirimin e gjeneral Bajram Begajt u firmos nga Meta në Stamboll, Berisha i dha këtë përgjigje.

“Më rikujtoi Ali Pashën, trupin në Janinë, kokën në Stamboll”.

