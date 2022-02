Berisha: Meta po shkarkohet për agjitacion e propagandë

00:00 08/02/2022

“Rama e donte Presidencën për t’ja dhënë Bashës”

Ish-kryeministri Sali Berisha e konsideron të shëmtuar procesin për shkarkimin e Presidentit Meta në Gjykatën Kushtetuese. Në një intervistë në studion e Klan News, Berisha tha se me deklaratat e tij Presidenti nuk ka shkelur Kushtetutën.

“Në raport me drejtësinë, ky është procesi më i shëmtuar në 30 vite. Deklaratat e Metës po e shkarkojnë për agjitacion e propagandë. Deklaratat nuk bënin tradhti kombëtare”.

Berisha thotë se me këtë iniciativë Rama kishte si qëllim t’ja jepte Lulzim Bashës, karrigen e Presidentit.

“Më pyetën që si e shoh Bashën President. E tëra kjo bëhet për të vendosur në krye simbolin e të gjitha ligësive në politikë. Në këtë kontekst ky e Kjo bëhej që shpejt e shpejt të zgjidhej Lul Brava president. Unë nuk e përkraha. Pastaj Brava hapi fjalë se Rama do bëhej president dhe ai kryeministër. Bashkëpunëtorëve u thotë çdo ditë nga një gënjeshtër. U thotë bashkëpunëtorëve se Rama do shpallet non grata”.

Por a do të bashkonte Berisha votën e tij dhe të deputetëve që e mbështesin me Ramën për një president konsensual?

“Kurrë jo. Ajo është bashkëqeverisje”.

Thotë se në zgjedhjet e 6 Marsit koalicioni Shtëpia e Lirisë hyn për fitore në të 6 bashkitë.

“Mundësi reale në secilën nga bashkitë. Kur shoh kandidatët që garojnë për Ramën dhe Bravën janë pothuajse një”.

Veten nuk e përjashton nga gara për kreun e PD-së duke premtuar një frymë të re në drejtimin e saj.

“Jam gati. Do ketë një frymë të re”.

Berisha tha se dënimi i Saimir Tahirit ishte me marrëveshje për të mos zbuluar Ramën që sipas tij është përgjegjësi kryesor për kanabizimin e vendit.

