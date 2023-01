Berisha: Ministra kanë paraqitur dorëheqjen për shkak të kontakteve që kanë pasur me McGonigal

13:14 30/01/2023

Në një deklaratë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha është shprehur se ka pasur ministra që kanë paraqitur dorëheqjen për shkak të kontakteve që kanë pasur me ish-zyrtarin e FBI-së McGonigal.

Lidhur me këtë deklaratë të kryedemokratit Berisha, gazetarja e Tv Klan Jolldiz Mitro ka pyetur Berishën për emra konkretë të këtyre ministrave që sipas Berishës kanë dhënë dorëheqjen.

Nga ana tjetër, kryetari i PD-së Berisha i është përgjigjur pyetjes së gazetares duke thënë se ka dokumente që vërtetojnë deklaratën e tij, por që nuk ka preferuar t’i bëjë publikë në këtë prononcim për mediat.

Sali Berisha: Di që ka ministra që kanë paraqitur dorëheqjen për shkak të kontakteve që ata kanë pasur me McGonigal, por nëse bëhet fjalë për zëdhënës të hapur të interesave ruse në Shqipëri, ky është Damian Gjiknuri. Gjykata rrëzoi me një vendim të drejtë tenderin që iu dha kompanive ruse në kundërshtim flagrant me ligjet e vendit. Pra, jemi vetëm në fillimin e një tërmeti dhe do t’i them Ramës se ky do të jetë një cunam popullor. Nuk të mbron më askush.

Pyetje – Jolldiz Mitro: Ju thatë se jeni në dijeni të faktit që disa ministra të kabinetit të qeverisë Rama, kanë paraqitur dorëheqjen. A mund të dimë se kush janë këto emra?

Sali Berisha: Unë disponoj dokumenta autentike për atë që thashë, por do t’i bëj publike në momentin e radhës./tvklan.al