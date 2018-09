Berisha: Ndryshimi i kufijve, ide e Drashkoviç

Diskutimet për korrigjim të kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, ish-kryeministri Sali Berisha i sheh si një përpjekje për të vënë në jetë planin e hershëm të Serbisë për të aneksuar territore shqiptare.

“Kjo ideja e kufijve që serviret si ide shqiptare dhe me një dhimbshuri të madhe për Preshevën, është absolutist falsitet. Kjo është ide e mirëfilltë e Beogradit, e shtruar tek unë në Selanik nga Vuk Drashkoviç, e propozuar në mënyrë të përsëritur, e kundërshtuar në mënyrë kategorike nga Tirana zyrtare, por dhe Prishtina zyrtare. Ndërsa tani na u gdhi si një ide shqiptare. Kjo është një ide serbomadhe, me të cilën asnjë shqiptar nuk duhet t’a mbështesi”.

Pas një takimi me Albin Kurtin në Tiranë, Berisha tha se ndan të njëjtën bindje me opozitën e Kosovës se presidenti Thaçi nuk është i autorizuar të diskutojë integritetin territorial të Kosovës.

“Nuk ka kush autoritet të diskutojë, të vërë në tavolinë integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Nuk ka asnjëri tager, cilido qoftë ai, nuk ka kush tagër të diskutojë kufijtë e Kosovës. Nuk ka asnjë të drejtë Serbia të pretendojë kufijtë e Kosovës. Nuk ka Kosova asnjë pëllëmbë tokë, as dhuratë nga Tito, as nga Rakoviçi dhe nga askush tjetër”.

Për ish-kryeministrin ideja e korrigjimit të kufijve të Kosovës dhe Serbisë rrezikon të destabilizojë rajonin.

“Hapja e kutisë së Pandorës përbën një rrezik të madh për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Si Mitrovica me tre komuna janë të paktën gjashtë të tjera në një distancë jo shumë të largët, pak qindra kilometra ose më pak nga ai rajon. A do hymë ne tani të hapim zinxhirin e një seri konfliktesh për ambicien e një Serbie të Madhe, të cilët kësaj here, me një operacion të paimagjinueshëm, nuk e shprehin më vetë, por e shprehin me argatët e tyre në Prishtinë”.

Berisha thotë se dialogu duhet të vazhdojë për të zgjidhur rreth 30 marrëveshje që janë lënë në harresë nga Prishtina dhe Beogradi që kanë të bëjnë me të zhdukurit e luftës apo problemet reale të qytetarëve.

Tv Klan