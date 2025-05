Nga Burreli e Bulqiza, ku vijoi fushatën elektorale, Sali Berisha vijoi akuzat në adresë të kryeministrit për korrupsion.

Kreu i demokratëve ftoi shqiptarët që në 11 Maj të votojnë ndryshimin duke ndëshkuar me votë regjimin e Edi Ramës që tha se në 12 vite varfëroi vendin.

Takimin elektoral me matjanët, Sali Berisha e nisi me një minutë heshtje në nderim të rënëve për atdheun.

“U detyrohemi më shumë se kurrë, t’i rikthejmë lirinë dhe dinjitetin shqiptarëve”, tha Berisha.

Kryedemokrati është i bindur se pas mandatit të katërt të Edi Ramës fshihet një hall i madh i kryeministrit.

“Rama e do mandatin për të shpëtuar nga krimet e tij monstruoze. Por unë jam këtu, jam Sali Berisha, u jap fjalën shqiptarëve se ai kurrë nuk do të shpëtojë, do të përgjigjet një më një për atë që i ka bërë Matit dhe Shqipërisë. Ai e bëri provën, tani është radha ime, tani do ta shohë ai”, tha Berisha.

Përpara burrave matjanë u zotua se nga kjo betejë nuk ka aspak ndërmend të tërhiqet.

“Edi Rama këtu nga Mati i burrave e di vetë ti. Nuk do të ndalem deri në minutën e fundit të jetës tënde, ky është rrethi i kuq ndaj je edhe i pashpresë”, tha Berisha.

Jo vetëm kreun e qeverisë, por në akuza për korrupsion shënjestroi edhe kryebashkiakun e Burrelit.

“Ky Agron Malaj këtu, ky është një nga hajdutët më të mëdhenj të qeverisjes vendore në Shqipëri. Ky ka një vëlla që quhet Fatos. A e dini ju se Fatosi është një hajdut i pamëshirë i tenderave në Tiranë?”, tha Berisha.

Berisha premtoi rimëkëmbje të ekonomisë, rritja të pagave dhe pensioneve, si dhe një reformë të thellë fiskale, veçanërisht në sektorin e ndërtimit.

“Garantoj se do ketë ulje të madhe në çmimet e ndërtimeve! këta kanë dhjetëfishuar taksën mbi sipërfaqen e ndërtimit? Ajo ishte 2 përqind të kostos, e kanë kthyer në 10 përqind të çmimit të shitjes. 3 përqind taksa sociale, hiqet. Në këtë mënyrë një ndërtues që do paguante 400, do paguajë 40. Do paguajë shumë më pak”, tha Berisha.

Ndërsa në Bulqizë në një takim me minatorë premtoi miratimin e statusit brenda 100 ditëve të para të qeverisë së tij.

“Në 100 ditët e para do firmoset dhe do zbatohet statusi i minatorit. Kjo do të thotë se do parashikohet rrogë minimale 1 mijë euro. pensionet tuaja do jenë më të lartat në Shqipëri”, tha Berisha.

Dhe siç ndodh në çdo takim elektoral edhe kësaj radhe nuk harroi të përsërisë të njëjtën ftesë.

“Edi ti nuk je i rrjedhur, po ti je i trembur, i tmerruar. Dalim para këtyre burrave po ta mban, hajde këtu mos dil me Lamborghini i Noizy-t, por dil me këtë”, tha Berisha.

