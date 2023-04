Berisha në Divjakë: Kandidatët e PS, nga bodrumet e mafias

Shpërndaje







21:24 05/04/2023

“Do të vendosim rregulla, asnjë familjar të mos marrë pjesë në tendera publikë”

Nga Divjaka, kreu i PD-së, Sali Berisha vlerësoi kandidatët e “Primareve”, duke theksuar se ata do të jenë shërbim të qytetarëve, ndryshe nga ata të kundërshtarit politik që janë me precedentë penalë.

“Ju garantoj se Aureli dhe të gjithë kandidatët e primareve janë dhe do jenë shërbëtore tuaj, janë dhe do jenë menaxherë dhe drejtues me transparencën më të madhe. Ata në standardet më transparente do përdorin çdo qindarkë të burimeve për të mbështetur fermat tuaja dhe biznesin tuaj. Kandidatët e krahut tjetër vijnë nga bodrumet e mafies. Dje isha në Has, kandidati i Hasit kishte dy emra dhe 4-5 arrestime, ishte si puna e Kokoneshit. Kandidatët e krahut tjetër në tërësi janë vëllezër në vese me kreun e tyre. Janë të sprovuar në aktet e vjedhjes dhe shpërdorimit.”

Me ardhjen në pushtet, Berisha paralajmëron se asnjë familjar i pushtetarëve nuk mund të përfitojë nga tenderat publikë.

Në Divjakë, Berisha prezantoi kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Aurel Malko për drejtimin e kësaj Bashkie.

Klan News