Berisha: Në këto 2-3 ditë do caktojmë datën e protestës së përgjithshme, do parashikojmë mjetet e mosbindjes civile

18:01 21/10/2022

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbajtur sot takim me kryetarët e degëve në rrethe, ku ka folur dhe për organizimin e portestave nga kjo forcë politike. Kryedemokrati ka theksuar se 2-3 ditët e ardhshme do të vendoset dhe data për mbajtjen e protestës së përgjithshme teksa ka thënë se PD “do të parashikojë mjetet e mosbindjes civile”.

Sali Berisha: Në këto 2-3 ditë do caktojmë datën e protestës së përgjithshme, por krahas saj do të ketë protesta të tjera. Duhet të parashikojmë të gjitha mjetet e mosbindjes civile. Nuk ka të ndalur ky. Ky e konsideron Shqipërinë një plaçkë të tij. Ky ka vetëm një qëllim pasurimin, pasurimin e tij të paligjshëm. Duhet të shohin shtresa e mesme e Shqipërisë se ne jemi në këmbë për të mbrojtur interesat e tyre, nuk mundet më që të nëpërkëmben njerëzit në këtë mënyrë.

Kryedemokrati Berisha tha se njerëzit janë më të gatshëm se kurrë më parë për protesta teksa u ka bërë thirrje dhe socialistëve që të bashkojnë kauzën me atë të PD-së.

Sali Berisha: Këta duhet të shohin se jemi në këmbë, në rrugë e në përballje me këtë regjim antishqiptar. Ne nuk na mungon asgjë sot. Njerëzit janë si kurrë më parë të gatshëm për betejë dhe për protestë dhe na pyesin çdo ditë se çfarë po bëni dhe pse s’po ngriheni. Kjo kërkon që ne të shumfishojmë kontaktet, shpegimet tona. Të ulemi me demokratët, socialistët e vërtetë dhe njerëzit pa parti. Këtu çdo ditë më vijnë socialistë, të cilët përjetojnë të njëjtat situata. Hajde të bashkojmë kauzën. Të 2 proceset janë jetike dhe kanë besim që ju do të bëni gjithçka që njëri të mos pengojë tjetrin por të ecim paralel./tvklan.al