Takimin përmbyllës të fushatës elektorale në Korçë, Sali Berisha e nisi me një thirrje në adresë të banorëve të këtij qyteti, duke e cilësuar 11 Majin si dita e ndarjes së epokave.

“Shtëpia pa fëmijë, pa të rinj, djepi bosh, klasat pa nxënës janë mjerim, për çdo shqiptar që i thotë vetes shqiptar”, tha Berisha.

100 ditë për kryedemokratin janë fillimi i kthesës vendimtare për shqiptarët.

“Që nënat, baballarët, gjyshet dhe gjyshërit tanë të mos numërojnë më kafshatën, por të shpërblehen, të marrin një pension minimal, kurrë më të ulët se 200 euro”, tha Berisha.

Ulja e taksave është revolucioni fiskal që zotohet se do të përmbushë për të gjeneruar prodhim e punësim.

“Ti biznesmen i vogël, të mos e blesh me energjinë 18 lekë, por ta blesh 6 lekë. Të paguash sipërfaqen publike 5 herë më lirë. Ti ndërtues, të paguash për ndërtimin taksa 10 herë më të ulëta.

Çdo i punësuar me rrogë mbi 500 euro, do paguajë 10%, dhe 13% do i mbetet atij. Do i rritet rroga 13%. Do i rriten të ardhurat 13%. Në 100 ditë, na duhen për të ulë TVSH-në 15%“, tha Berisha.

Por leva e tij e Arkimedit thotë se është kthimi i kombit në moshën e rinisë.

“Për fëmijën e parë 70 euro. Për fëmijën e dytë 60 euro. Për fëmijën e tretë, pagesa e plotë nga lindja gjer në 23 vjeç”, tha ai.

Edhe ky rikthim në Korçë i Berishës nuk kaloi pa akuza në adresë të kryeminsitrit, të cilin e etiketoi si pazarxhi që tentoi të blinte Ilir Vrenozin.

“Dhe erdhi si pazarxhi. Mendoi se këtu, me Nikon e tij do mund të blinte një qytetar të thjeshtë të Korçës, sepse nuk i duronte dot kritikat e tij. Mirëpo, qytetari i Korçës, të cilit i uroj sot ditëlindjen, rastisi njëri prej jush, rastisi me normat tuaja morale, jo të sojit të tij, as të Peleshit të tij”, tha Berisha.

