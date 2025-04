Në njësinë 11 të Laprakës, Berisha firmosi kontratën e besimit për legalizimin e banesave përpara urbanizimit të zonës.

“Jam këtu për t’u zotuar para jush se në mënyrë absolute asnjë banesë e juaja nuk do të preket dhe se do të ketë legalizim të plotë total dhe pastaj urbanizim”.

Kritikoi qeverinë Rama për keqpërdorimin e fondeve publike.

“Ka poshtërim më të madh, Kryeministër ke një buxhet përpara për ta ndarë 8 miliardë, dhe kur vjen puna deklaron se për pensionistët ke lënë gjithsej 16 milionë Euro dhe kur ne i themi si opozitë si mundet? Thotë, po të bëjmë ato që thoni ju biem në greminë. Jo nuk biem në greminë, por ai vjedh pensionet, se me ato pensione i kalon paratë te rrugët të cilat i ndërton me një çmim 10-fish krahasuar me çmimin europian”.

U ndal edhe te amnistia fiskale e propozuar nga Kryeministri Rama.

“Amnistia është parajsa për botën e krimit, është ndëshkim për ju qytetarë të dashur. Nuk ka vend në Europë në të cilin monedha e vendit të ketë rrëzuar përdhe Euron. Euro, për shkak të narkoeurove, ka humbur 35% të vlerës”.

Ndërkaq, në konferencën ndërkombëtare me gratë opozitare, Berisha tha se ministret e Kryeministrit Rama sillen si badigardet e Gadafit.

“Si badigardet e Gadafit të cilat i thurnin lavdi Gadafit. Edhe ky njëlloj mizogeni që nuk tregon dot 12 vjet një program të veçantë për mbështetjen e grave dhe vajzave në Shqipëri”.

Ai premtoi se do të bëjë gjithçka për suksesin e grave dhe vajzave në Shqipëri.

Klan News