Berisha: Në qoftë se korrupsioni në Shqipëri nuk bën përshtypje, është përgjegjësi e opozitës

13:39 27/03/2022

Korrupsionin e konsideron një fenomen negativ që në shumë shtete ka rrëzuar qeveri, por në Shqipëri nuk ka atë ndikim, thotë ish-Kryeministri Sali Berisha.

Gjatë takimit me demokratët e Përmetit, Berisha u shpreh që është përgjegjësi edhe e opozitës nëse korrupsioni qeveritar në Shqipëri nuk bën përshtypje tek qytetarët.

Ish-Kryeministri kërkoi llogari se ku shkojnë taksat që paguajnë qytetarët.

“Do marr një shembull, nuk është sekret por është një fatkeqësi e tmerrshme. Bëhen sondazhet dhe sondazhet tregojnë se ai fenomen negativ për çka kombet e tjera rrëzojnë qeveritë njëra pas tjetrës, këtu nuk ka atë ndikim në psikologjinë e njerëzve. Dhe ky është korrupsioni. Ky problem gjatë fushatave elektorale nuk trajtohet sepse sondazhet atë tregojnë. Tani nuk jemi në fushatë, por në qoftë se kjo nuk bën përshtypjen që duhet të bëjë, atëherë këtu përgjegjësia është e jona.

Duhet të ulemi me çdonjeri dhe t’i tregojmë se ai është vjedhur, dhe ti tregojmë se secili prej qytetarëve ka dy buxhete, ka rrogën që merr dhe taksat që paguan që ja merr qeveria. Merrni periudhën 2005-2013 dhe 2013-2022. Në 2005-2013 u arrit të dyfishohen rrogat dhe pensionet, u ndërtuan 11 mijë kilometra rrugë. U ndërtua Shqipëria dixhitale. Çfarë ndodhi këto 9 vite? Prapakthehu ose në vendnumëro. Ku shkojnë paratë?

Në qoftë se në këto 8 vite do ishte zhvilluar një rrjet hekurudhor i shpejtë nga Gjirokastra në Tropojë dhe do thonim ja ku janë paratë. Po ku janë paratë tuaja? Një pjesë janë në rrasa guri të shtruara në të gjitha sheshet e qyteteve për të cilat ç’është e vërteta sheshet nuk kanë qenë keq. Por sa bëjnë ato para? Ato nuk shkojnë kurrë më shumë se 200 milionë Dollarë? Po 8 miliardë, 10 miliardë Dollarë ku shkuan? Misioni ynë është të bindim çdo njeri dhe njeriu bindet me të vërteta, dhe këto ne i kemi të vërteta”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al