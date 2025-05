Nga Rrësheni Berisha akuzoi kryeministrin Rama për shpupullimin e vendit

“Nga viti 2014 gjer në vitin 2023, 1 milionë e 99 mijë shqiptarë u larguan vetëm për në hapësirën e BE-së. U larguan nga Shqipëria sa kurrë ndonjëherë në historinë e saj shekullore. U larguan nga Shqipëria sa nga asnjë komb tjetër, nga çfarë do lloj lufte apo epidemie që do kishte njohur. U larguan nga Shqipëria miqtë e mi, sepse u vranë, u rrënuan mundësitë e shqiptarëve dhe bashkë me to, shpresa dhe besimi për një të ardhme në vendin e tyre”, tha Berisha.

Berisha u kërkoi shqiptarëve të mos u besojnë premtimeve të Ramës, të cilat i quajti mashtrime.

“Ka tre ditë që qarkullon nga një qytet në tjetrin me thesin e rrenave mbi shpinë. Shkon në Vlorë dhe thotë se ka investuar 1.26 miliardë Euro. Shkon në Shkodër dhe flet për 1.3 miliardë. Po kush i beson më këto rrena”, tha Kreu i PD.

Berisha u kërkoi votën shqiptarëve duke premtuar rritje pagash e pensionesh.

“Kërkojmë 100 ditë për të vendosur minimumin jetik, 200 Euro për çdo shqiptar. Kërkojmë 100 ditë për të vendosur rrogën minimale 500 Euro.Kërkojmë 100 ditë për të ulur energjinë elektrike”, tha Berisha.

Klan News