Berisha në Shkodër: Bushatit i them se nuk të lidh asgjë me Lul bravën

17:38 22/02/2022

Në një takim me banorët e zonës Rethina në Shkodër, ish-Kryeminstri i vendit, Sali Berisha u ka kërkuar të votojnë për koalicionin e “Shtëpisë së Lirisë” dhe kandidatin Bardh Spahia. Gjatë fjalës së tij, Berisha i është drejtuar dhe kandidatit të PD-së në Shkodër.

Sali Berisha: Kudo që shkoj gjej komunitete të shkretuara me të rinjtë. Kudo një situatë e krijuar me qëllim për të larguar shqiptarët nga Shqipëria. Të ju gënjejë Lul brava ju? Prandaj të bashkohemi të gjithë e të votojmë Bardh Spahinë dhe Bushatit i them se nuk të lidh asgjë me Lul bravën dhe i them që ‘mos rri të bëhesh shoku Xhemel se pas 2 javësh bëhesh “shoku Xhemal”’. Ju ftoj që në këtë fushatë të bëjmë gjithçka për të mbledhur çdo votë për Bardh Spahinë dhe “Shtëpinë e Lirisë” dhe gjithashtu ju ftoj ju kudo që i keni të afërmit tuaj, t’u kërkoni që të votojnë së bashku me ju kandidatët e “Shtëpisë së Lirisë”./tvklan.al