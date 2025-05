Sali Berisha u kthye në vendlindje këtë të dielë ku zhvilloi mitingun e radhës dhe ku u shpreh krenar për prejardhjen e tij.

“Edhe një herë, edhe njëmijë herë dua të theksoj se, po të zgjidhej vendlindja, nuk do zgjidhja kurrë një vend tjetër përveç Tropojës“, tha Berisha.

Ndërsa kundërshtarin e tij Edi Rama i përsëriti akuzën e vjetër se e la Tropojen dhe te gjithë veriun ne harresë, duke i përqendruar të gjitha investimet në jug.

“Kukësi, Hasi, Puka, Tropoja, Vau i Dejës, kanë marrë në 12 vite më pak, se sa ka vjedhur motra e Tërmet Peçit paratë e taksapaguesve shqiptarë. Në zona tjera në jug, ai ka dërguar qindra e qindra milionë“, u shpreh Berisha.

Berisha thotë se Rama ka harxhuar para duke lobuar kundër tij në SHBA dhe tani po i kthehet në bumerang ajo qe nënshkroi.

“Ai e bëri këtë gabim të madh., ai nuk u fut në google të shihte Shkëlzenin. Po të kishte parë Shkëlzenin mirë e mirë, do kuptonte që veprimin e tij, malin e Shkëlzenit, jo djalin, po të shihte Shkëlzenin, nuk do të firmoste atë gjë“, tha ai.

I bën një premtim tropojanëve për fundin që i ka rezervuar Edi Ramës pak më të ndryshëm se ai që bëri në Vlorë.

Kur shkova në Vlorë, ajo që më erdhi në mend thashë, do të betohem para Ismail Qemalit se, do ta çoj në Beograd këtë tradhëtar“, premtoi Berisha.

Berisha prezantoi programin e selisë blu dhe riperseri premtimin për rritje pagash e pensionesh e ulje taksash.

“Pagesën për hapësirën publike do ta ketë 5 herë më të ulët. Rexhët e qeveritarëve. Erionët, Rexhët, rexhët e qeverive vendore do ikin pa diskutim, por kufirin tek Thana nuk do mund t’u vendosin dot kurrë bizneseve “, tha Berisha.

Tv Klan