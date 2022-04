Berisha: Negociata nëse Presidenti i lihet opozitës

20:20 06/04/2022

“Votë kundër për kandidatin e Ramës”

Ish-Kryeministri Sali Berisha lë të hapur mundësinë e negociatave për çështjen e presidentit, vetëm nëse mazhoranca i jep opozitës mundësinë e propozimit të emrit të ri të kreut të shtetit.

Vendimarja thotë se i takon Këshillit të ri Kombëtar të Partisë Demokratike, që pritet të dalë nga Kuvendi i datës 30 Prill. Në të kundërt prerazi konfirmon se nuk do të pranojë asnjë emër të Kryeministrit Rama.

“Se çfarë qëndrimi do të mbajmë do të përcaktohet nga Këshilli Kombëtar i PD, i cili do të zgjidhet nga Kuvendi i 30 Prillit. Nëse do të propozojë opozita për presidentin e ri dhe se cili do të jetë qëndrimi do merret vendimi nga organet më të larta. PD si opozitë e vërtetë nuk pranon asnjë propozim të Edi Ramës. Nëse Rama vendos që presidentinta propozojë PD ose opozita atëherë do të nisim konsultimet me institucionet e PD”.

Ironisë nuk i shpëton edhe kur pyetet nëse do ta votonte Lulzim Bashën, kësaj radhe si President i ardhshëm?

“A ka mundësi mos bëni shaka, ai e përgënjeshtroi mos të merremi me gjëra të tilla”.

Enkelejd Alibeaj nuk e njeh si deputet të grupit parlamentar, por Berisha i cilëson deklaratat e tij vijim i vendimeve të Bashës.

“Alibeaj ka qëndrim personal të pavlerë. Është një vazhdim i qëndrimit dhe vendimeve të Bashës por janë pa vlerë. Nuk do ketë penalitete për qëndrime personale”.

Berisha komentoi edhe deklaratën e bërë nga ambasadorja amerikane Yuri Kim pas takimit që zhvilloi me kreun e grupit parlamentar Enkelejd Alibeaj.

“Përveç anëtarëve të PD-së, asnjeri, as guvernatorja Kim dhe as zeusi Rama, nuk do të kenë kurrë tagër të caktojnë kreun e PD-së”.

Këtë deklarata Berisha i bëri pas mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit, që diskutoi për afro dy orë lidhur me riorganizimin e brendshëm të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 20 Prillit, ku do të votohen 71 krerët e rinj të degëve në rrethe.

“Tani disponohet lista të vitit 2019, të Qershorit të vitit 2021 dhe të referendumit të 18 Dhjetorit 2022. Lista do u dërgohet kryesive të PD-së të cilat do jenë ato që do japin votën përfundimtare për listën me të cilët do votojnë anëtarët e PD-së”.

Berisha ftoi këdo të bëhet pjesë e garës, duke garantuar një proces transparent, përmes të cilit tha se cilido që do të ketë dyshime për shkelje të rregullave statutore do t’i nënshtrohet auditit.

