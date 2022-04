Berisha: Nëse Rama vendos që presidentin ta propozojë opozita do të nisim konsultimet me forcat e tjera

15:52 06/04/2022

Ish-kryeministri Sali Berisha u shpreh këtë të mërkurë pas mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit se PD nuk do të pranojë asnjë propozim të Edi Ramës për Presidentin e ri.

Ai u shpreh se nëse kryeministri Rama vendos që të Presidentin ta propozojë opozita atëherë PD-ja do të nisë konsultimet me forcat e tjera politike, me institucionet e PD dhe më pas do të përcaktohet qëndrimi.

“PD nëse do propozojë për Presidentin se cili do jetë qëndrimi do merret vendim nga forumet më të larta të PD, d.m.th Këshilli Kombëtar i PD, i cili do zgjidhet nga Kuvendi i 30 Prillit. PD si opozitë e vërtetë nuk pranon asnjë propozim të Edi Ramës. Nëse Edi Rama për shkak të dhunimit të zgjedhjeve vendos që presidentin ta propozojë PD ose opozita, atëherë do të nisim konsultime me forca të tjera politike, me institucionet e PD dhe do përcaktohet qëndrimi”, u shpreh Berisha.

Berisha shtoi ndër të tjera se Enkelejd Alibeaj do të vijojë të jetë kryetar i grupit parlamentar, megjithatë është shprehur se grupi drejtohet nga kryesia.

“Ai është kryetar i grupit parlamentar, natyrisht grupi parlamentar drejtohet nga kryesia e grupit parlamentar. Kërkesa e vetme është kjo, që vendimet për drejtimin e grupit, i cili është politik të merren nga kryesia e grupit parlamentar dhe në raste të caktuara Komisioni i Rithemelimit mund të ndërhyjë, pa asnjë loj mëdyshje, por nuk është e arsyeshme sepse linja politike ështëe qartë, kundërshtari ynë është Rama”, tha Berisha.

Lideri historik bëri publike detaje se çfarë u diskutua në mbledhjen e Komisionit të Rithemelimit.

“Kam besim të plotë se ekziston vendosmëri për të bërë gjithçka që çdo anëtar i PD të votojë, të shprehë vullnetin e tij për kryetarin e degës dhe për të gjithë. Në mbledhje u diskutua probleme të tjera dhe me këtë rast edhe njëherë dua të garantoj çdo anëtar të PD-së se formulari i shpërndarë nuk ka asnjë qëllim tjetër veç pajisjes me dokumentet e PD-së dhe jo për qëllime votimi. Këtu dua të jemi shumë të qartë. U ra dakord që çdo proces për të cilin një anëtar i PD ka objeksion t’i nënshtrohet procesit të përbashkët të auditit, që do të thotë përputhshmërisë së tij me statutin. Në këtë diskutim të zgjeruam diskutuam për zgjerimin e spektrit të organizatave të bashkëpunimit me organizata partnere dhe ky bashkëpunim do të jetë lokal dhe qendror. Pra PD hapet dhe është një hap drejt hapjes së më tejshme të kësaj force politike. U ngrit grup pune për të hartuar udhëzuesin e ngritjes së degëve të PD në emigracion dhe diasporë. Ishte një mbledhje kryekëput kushtuar problemeve organizative të PD”./tvklan.al