Berisha nga Korça: Këto zgjedhje, më të rëndësishmet që prej 22 Marsit 1992

18:54 11/03/2023

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar në Korçë kandidaten Ledina Alolli për Bashkinë e Korçës për zgjedhjet vendore të 14 Majit.

Në takimin me demokratët e këtij qyteti, Berisha i konsideroi këtë zgjedhje si më të rëndësishmet që prej 22 Marsit 1992.

Sipas kryedemokratit, Shqipëria ka humbur 1/3 e popullsisë gjatë 8 viteve të fundit.

E për këtë arsye, Berisha u bën thirrje qytetarëve që të mos qëndrojnë indiferentë, ndaj asaj që ai e quan të keqe, por të kontribuojnë për të bërë ndryshimin në këto zgjedhje.

“Këto zgjedhje, në bindjen time, për nga rëndësia tejkalojnë të gjitha zgjedhjet që kemi bërë deri sot pas atyre të 22 Marsit 1992. Tejkalojnë dhe ajo çka unë njerëzisht do kërkoja nga çdo qytetar i Korçës, të shtrojnë pyetjen: Kur ky vend ka qenë në një ritëm shpopullimi dhe shkretëtimi në histori sa këto 8 vite. Në 8 vite kemi 1/3 korçarë më pak se ç’kishim 8 vite më parë. Në 8 vite secili prej nesh nuk ka më në Shqipëri 1/3 e njerëzve të tij të dashur.

Në 8 vite secili prej nesh nuk ka më më së paku e 1/3 e të rinjve tanë. Në 8 vite ne kemi emigruar vetëm në hapësirën e BE 937 mijë shqiptarë. Po të shtoj dhe vende të tjera jo shengen, kjo shifër kalon mbi 1 milion. Në 8 vite fuqia konsumuese e këtij kombi është pakësuar me 1/3. Le të mendojmë në qoftë se vazhdojmë me këto qëndrime të deritanshme, e kam për të gjithë shqiptarët, le të mendojmë se do ecim në këtë mënyrë, pas 8 vitesh do kenë ikur 2/3 dhe ne vazhdojmë në somnambulizmin tonë.

Fatkeqësitë më të mëdha njerëzimit i kanë ardhur nga ecja në këtë mënyrë, nga indiferenca ndaj të keqes. Sot ky faktor duhet të zgjojë çdo shqiptar. Ky faktor duhet të shkundë çdo shqiptar, të ndryshojmë. Pse do rrokullisemi ne? Pse do pakësohemi ne në këtë mënyrë në një kohë kur u krijuan të gjitha mundësitë që ne të prosperojmë? Besoj se çdo shqiptar që e ndjen veten shqiptar duhet të marrë një vendim, të kontribuojë për këtë ndryshim të madh në këto zgjedhje”, deklaroi Sali Berisha. /tvklan.al