Berisha nga Kuvendi i PD-së: Nuk do jem një korb grabitqar që do fluturoj mbi ju

10:08 08/02/2023

Kryetari i PD-së Sali Berisha firmos marrëveshjen para elektorale me Nikoll Lesin të Partisë Demokristiane dhe Genc Pollon të Partisë Demokrate e Re. Demokristianët do të kandidojnë në dy zona me siglën e PD-së përkatësisht në Patos në zonën 69 dhe në Mirditë në zonën 15. Në listën proporcionale Partia Demokristiane nuk do të mbështetet nga demokratët, por do të konkurrojë si subjekt më vete.

Nikoll Lesi: Është një marrëveshje e cila nuk prek identitetin dhe portretin e Partisë Demokristiane, ne do të synojmë me proporcional mbi 3 %, do t’i marrim, do kemi grupin tonë parlamentar për herë të parë.

Sali Berisha: Ne dalim në të gjithë Shqipërinë me kandidaturat e përbashkëta, mbështesin kandidaturat e njëri-tjetrit dhe ruajmë individualitetin partiak. Ky është synimi i të gjitha marrëveshjeve që kemi nënshkruar me të gjitha partitë.

Marrëveshje e të njëjtit tip u nënshkrua edhe me reformatorët, Partia Demokrate e Re do të ketë në dispozicion në 3 zona me mbështetjen e demokratëve dhe në listën proporcionale secila parti do të ruajë identitetin e saj. Në zonën 8 në Shkodër, do të kandidojë Nard Ndoka, në zonën 28 në Durrës Ferdinant Xhaferi dhe në zonën 46 në Tiranë Tufin Ahmetaj.

Sali Berisha: Tik Taku, tik taku i kohës po numëron sekondat, minutat, ditët e sosura të kësaj qeverie. Ne do fitojmë.

Genc Pollo: Është një marrëveshje që bazohet në vlerat e përbashkëta që ndajnë partitë tona dhe idetë konvertuese të partive tona të cilat kanë një ankorim Europian-Politik të përbashkët.

Krerët e partive aleate nënshkruese me PD-në nuk do kandidojnë drejtpërdrejt në maxhoritar, por do të hyjnë në kuvendin e ardhshëm vota dhe listët proporcionale. I pyetur nga gazetarët, kryetari i PD-së Sali Berisha, nuk përjashtoi mundësinë për të bashkëpunuar me ndonjë zonë në jug para ose pas zgjedhjeve dhe Partinë e Bashkimit të të Drejtave të Njeriut e cila aktualisht është në koalicion me PS-ën. /tvklan.al