Çështja “McGonigal”/ Berisha: Po nuk u bë mocioni me debat në Parlament, do bëhet në Surrel paqësor

12:25 16/02/2023

Nga protesta e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është shprehur se nëse nuk bëhet mocioni me debat në Parlament do të shkojnë në Surrel, aty ku sipas Berishës ndodhet kryeministri Edi Rama. Gjatë fjalës së tij, Berisha ka thënë se Surreli do të jetë objekt i revolucionit paqësor.

Sali Berisha: Ai mocion po nuk u bë në Parlamenti, do të bëhet në Surrel, paqësor. Simboli i të keqes është Surreli, ai nuk pranon të vijë këtu, atje. Ne do të shkojmë atje ku struket ai, paqësisht do ja numërojmë të gjitha të mocionit. Po të dojë të japë. Surreli do të jetë objekt i revolucionit paqësor. Shkojmë ne aty karshi dhe i themi që kemi 13 pyetje, o sulltan. Revolucioni nuk ndalet, të jeni të sigurtë që do të fitojmë. /tvklan.al