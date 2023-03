Berisha: Njerëz të pafajshëm vriten, Rama bën cinikun

Shpërndaje







23:50 28/03/2023

Kryedemokrati: Më 14 Maj të rivendosim pluralizmin, nëse kjo nuk ndodh vendi shkon më keq

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha deklaroi nga Kuçova, se më 14 Maj duhet rikthyer pluralizmi. Duke komentuar vrasjen e rojes së sigurisë së Top Channel Berisha tha se Rama tregohet cinik kur thotë se rendi e siguria janë më mirë se më parë.

Nga Kuçova, ku prezantoi Lefter Maliqin si kandidat për bashkinë në zgjedhjet e 14 Majit, kryedemokrati Sali Berisha shprehu shqetësim për situatën e rendit në vend, pas vrasjes së rojes së sigurisë së Top Channel. Ai akuzoi për cinizëm kryeministrin Edi Rama, që sipas tij thotë se rendi sot është më mirë se kurrë.

“Më 14 Maj ne duhet t’i japim një përgjigje të merituar regjimit që bazohet në krimin dhe drogën. Me lidhjet e tij të tilla, ky regjim ka krijuar pasiguri absolute te qytetarët shqiptarë. Njerëz të pafajshëm vriten, të tjerë plagosen. Para një jave u ekzekutua në banak, një nënë, një gjyshe që bënte dy punë për të mbajtur mbesën e saj. Para 3 ditësh u ekzekutua në kabinë, tek rrinte tërë natën, turni i tretë, një roje, në një breshëri kundër një mediaje. Sigurisht kur kryeministri vendos si lajtmotiv ‘kokën ti hanë njëri-tjetrit’, kjo është licencë për të vrarë. Kjo është licencë për vrasësit. Kurrë një kryeministër nuk mund të thotë një gjë të tillë”.

Ndaj, sipas Berishës, 14 Maji për demokratët është një nga ditët më të rëndësishme që nga viti 1992

“Atëherë çfarë do të bëjmë ne më 14 Maj. Do t’i japim ne përgjigjen e merituar këtij regjimi, do të vendosim ne me votën tonë rikthimin e pluralizmit në Shqipëri. E kemi edhe ne një përgjegjësi, e kemi. E ndihmuam Edi Ramën ne, e ndihmuam shumë kur dorëzuam afrofe të gjitha bashkitë dhe komunat atij. I dorëzuam plotësisht dhe ishte një gabim i pafalshëm dhe PD nuk e përsërit kurrë atë.”

Mosbojkotimi i zgjedhjeve është sipas Berishës edhe e shkruar në statutin e partisë. Duke ftuar jo vetëm demokratët, por edhe socialistët dhe ata pa parti, kryedemokrati u shpreh se të votojnë për ndryshimin. Berisha paralajmëroi se nëse kjo nuk ndodh vendi do të shkojë edhe më keq.

Klan News