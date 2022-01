Berisha njofton “Foltoren” e radhës: Takohemi ditën e shtunë në Rrëshen

Shpërndaje







09:37 20/01/2022

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka njoftuar sot “Foltoren” e radhës me demokratët. Në një postim në mediat sociale, Berisha njofton se ditën e shtunën në orën 11:00 do të takohet me demokratët e Rrëshenit.

Ai fton të gjithë demokratët që të marrin pjesë në këtë takim dhe shton se nëse të gjithë bëhen bashkë do të sjellin shpresën dhe fitoren.

“Diten e shtune me 22 janar ne ora 11:00 ne Pallatin e Kultures te Rreshenit mbahet Foltore me qytetaret e Mirdites! Bashkë sjellim shpresen dhe fitojme! Ftohen te gjithe te marrin pjese!”, është kjo ftesa e Berishës për demokratët./tvklan.al