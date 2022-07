Berisha: “Non grata” britanike, akt i tmerrshëm korruptiv

23:59 25/07/2022

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u tha banorëve të Fierit se vendimi i Britanisë së Madhe ishte një akt korruptiv.

“Ky miqtë e mi është një akt i tmerrshëm korruptiv. Mbetem i vendosur të luftoj për ju korrupsionin me të gjithë forcën tim nga cilido qoftë. Akti vjen në vazhdim të një akti të lobuar në mënyrë korruptive nga Soros dhe Edi Rama gjatë të cilit 1 vit rresht nuk nxorën një fakt të vetëm dhe ju jap fjalën se edhe për 100 vjet nuk nxjerrin dot një fakt të vetëm”.

Berisha prezantoi në Fier edhe projektin e Partisë Demokratike për Reformën Territoriale që sipas tij kthen shërbimet më afër qytetarëve.

“Sot personeli i emëruar dhe në tërësi pushteti vendor shpenzon rreth 10% më shumë se shpenzonte më parë, shërbimet janë përtokë, investimet janë përtokë”.

Berisha nuk i kurseu kritikat për qeverinë.

“Edi Rama përbën rrezik të madh kombëtar. Vazhdoi me dhunimin e votës, vazhdoi me patronazhistët. Vazhdoi me përdorimin e të gjithë shtetit për votën. Vazhdoi me bandat, terrorin dhe sot qëndron në pushtet në mënyrën më të paligjshme që mund të qëndrojë një njeri”.

Kreu i PD tha se aksioni i opozitës do të jetë në shumë plane.

