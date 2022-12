Berisha: Nuk e lëshojmë bulevardin

15:44 01/12/2022

“Protesta do të jetë madhështore“

Partia Demokratike nuk do të bëjë asnjë hap pas, mbi vendimin e saj për të protestuar në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në ditën kur në Tiranë zhvillohet samiti mes Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor. Kryetari Sali Berisha thotë se tubimi do të jetë madhështor dhe paqësor.

“Protesta do jetë madhështore, liderët evropian nuk janë si Rama, janë të zgjedhur me votën të lirë nga qytetarët e tyre. E dinë se nga vota e lirë buron shteti ligjor, liritë dhe të drejtat e qytetarëve. Gjithçka është në dorë të protestuesve dhe organizatorëve, ato do të vendosin, por ne bulevardin nuk e lëshojmë”.

Më herët dy prej përfaqësuesve të Partisë Demokratike, Ervin Minarollli dhe Çlirim Gjata u takuan me drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, të cilin thanë se e kishin garantuar për tubim paqësor dhe mikpritës për degelacionet e BE-së. Policia e ka ndaluar protestën e opozitës në 6 Dhjetor, me argumentin se cenon perimetrin e sigurisë për shkak të samitit të liderëve të BE-së që mbahet fare pranë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

