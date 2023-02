Berisha: Nuk vijmë në pushtet me dhunë

Shpërndaje







23:47 23/02/2023

“Revolucioni do shoqërohet me mosbindje civile”

Kreu i opozitës, Sali Berisha zhvilloi pasditen e sotme një takim edhe me drejtuesit e departamenteve në Partinë Demokratike.

Ai garantoi edhe një herë se revolucioni që ka nisur opozita do jetë paqësor dhe se Partia Demokratike nuk do të vijë kurrë në pushtet me dhunë.

“Ne e kemi bërë njëherë këtë revolucion në vitin 1990-‘91. Kushtet janë të ndryshme, por ngjashmëritë janë reale. Do të fitojmë me mekanizma të mosbindjes civile. Atëherë kishim mekanizma të tjerë të fuqishëm, nuk i kemi sot ato, por prapë sot ne do të përdorim të gjitha mundësitë që kemi”, tha Berisha.

Tv Klan