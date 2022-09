Berisha: Operacionet e policisë i dekonspiron ministri

23:59 07/09/2022

“Rama qeveris me krimin dhe bandat”

Për Sali Berishën nisma Ballkani i Hapur është jo vetëm që kërcënon faktorin shqiptar në rajon, por edhe një kërcënim për sigurinë dhe rendin në Shqipëri. Gjatë një bashkëbisedimi me ekspertë të fushës së sigurisë ai nënvizoi se ky projekt i hap rrugën krimit dhe drogës.

“Në të vërtetë kjo aleancë aq sa përbën një problem të pamohueshëm për sigurinë kombëtare, aq problem edhe për rendin, sigurinë dhe luftën ndaj krimit. Janë pikërisht në këtë aks, lëvizin, operojnë, bandat më të fuqishme të Ballkanit. ‘Ballkani i Hapur’ është një Ballkan i hapur për krimin, drogën, për pasigurinë”.

Duke folur për situatën e rendit në vend, ai tha se operacionet e policisë i dekonspiron ministri.

“Ky Gledis Nano, po del si puna e Zaganit. Çfarë informacioni sekret qenka se na janë dekonspiruar operacionet. Nuk përbën asnjë sekret, përkundrazi ka denoncuar një krim të shëmtuar që ndodh e që duhet denoncuar publikisht. Kush i dekonspiron operacionet? Operacionet kundër drogës i dekonspiron këshilltari i ministrit dhe ministri”.

Ramën e akuzoi se qeveris me krimin, ndërsa Taulant Ballën si kokën e bandës së Elbasanit.

“Sot bandat kudo kanë patronët e tyre politik. Nuk ka më bandit në bandën e Elbasanit se Taulant Balla. Po pse, sepse ai është me dokumente, regjistrime, njeriu që i administron në një farë mënyre. Dhe këto ai i bën me miratimin e Edi Ramës. Këto që them unë, Rama i di shumë më mirë se unë. Edi Rama ka zgjedhur të qeverisë me krimin, të bazohet në krimin të mbështesë krimin. Kjo është e vërteta”.

Ai garantoi se me ardhjen e PD-së në pushtet çdo lëvizje dhe reformë do të ketë vetëm një qëllim, konsolidimin e një institucioni jetik për mbrojtjen e jetës, pronës dhe veprimtarisë së qytetarëve shqiptarë.

