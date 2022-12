Berisha: Opozita me protestën e 6 Dhjetorit shënoi një fitore të pakrahasueshme

17:18 12/12/2022

Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryedemokrati Sali Berisha është shprehur se protesta e opozitës e mbajtur më 6 Dhjetor ka shënuar një fitore të pakrahasueshme me asnjë protestë tjetër teksa ka shtuar se ajo nuk lidhet me sulmin ndaj tij, por me zërin e fuqishëm në bulevard.

Sali Berisha: Opozita me protestën e datës 6 Dhjetor shënoi një fitore të pakrahasueshme me asnjë protestë tjetër dhe ajo nuk lidhet me atentatin ndaj meje, por me zërin e fuqishëm të saj në bulevard ku e gjithë bota e kishte lajm kryesor se në Tiranë u mblodh samiti, por opozita ishte e tëra në këmbë për korrupsionin e Ramës.

Ata që dolën në atë protestë dhe që sakrifikuar, e nxorrën opozitën më të fortë se kurrë në betejat që kemi përpara që kanë objektivat rikthimin e të drejtës së votës së lirë dhe shpëtimin e Shqipërisë nga ky regjim ndaj dhe njëherë iu çoj një përshëndetje të përzemërt të gjithë opozitarëve, të gjithë forcave politike dhe i ftoj të qëndrojmë në këmbë për beteja të fuqishme që vendi nuk i ka parë më parë.

Atyre të cilëve përpiqen t’u japin përpjekjeve tona karakter frikësues, ju themi se jeni skellevër të një regjimi që ju ka zhveshur nga çdo gjë. Kur themi se nuk ka stabilitet pa votë të lirë, nuk kërcënojmë njeri ne, por vetëm ata që kërcënojnë./tvklan.al