Berisha: Paketa anti-krizë e qeverisë nuk mjafton për të ndihmuar qytetarët

Shpërndaje







21:31 09/09/2022

Operacioni për konfiskimin e objekteve pa leje, kryetari i PD: Qeveria shkaktoi kaos urbanisitk

Kryetari i PD, Sali Berisha ka kritikuar paktën anti-krizë të qeverisë, e cila do të ndihmojë qytetarët për të përballuar rritjen e çmimeve. Në takimin me qytetarët në Përrenjas, Berisha tha se paktë e qeverisë nuk është e mjaftueshme. Berisha gjithashtu akuzoi qeverinë dhe për dy anijet që ndodhen në Portin e Vlorës për prodhimin e energjisë.

Sali Berisha: Ky dha 50 milionë, një gjë qesharake dhe Kosova dha 150 milionë, por Kosova ëhstë 2 milionë ne jemi 2.8. po përse nuk jep? Sepse vjedhin, sepse këta vjedhin. A kishte mundësi? 100%, i zbrazi digat për të vjedhur dhe tani duhet të fillojnë punën dy gjeneratorë monstruozë të sjellë nga Bangladeshi.

Kryedemorkati u ndal dhe tek operacioni për konfiskimin e objekteve pa leje.

Sali Berisha: Ky ndryshoi ligjin dhe ngarkoi policinë e shtetit për t’u marrë me ndërtimet pa leje, pra mendon se në këtë mënyrë do lajë duart me kaosin urbanistik që formojë me bazën e ryshfetit.

Kryedemorkati u ndal dhe te çështja e inceneratorëve, për të cilët akuzoi qeverinë por vjedhjen e miliona Eurove.

Klan News