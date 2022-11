Berisha: Pala tjetër nuk do primaret

23:50 01/11/2022

“12 Nëntori do jetë një cunam për Ramën”

Palën tjetër që drejtohet nga Enkelejd Alibeaj, por edhe ata që shpresojnë në përçarjen e demokratëve, Sali Berisha i paralajmëroi se nuk mund ta pengojnë fitoren e opozitës. Duke iu përgjigjur interesit të gazetarëve lidhur me arsyet e dështimit të negociatave ai tha se grupimi tjetër nuk do primaret.

“Opozita nuk mund të pengohet nga asgjë për të firmosur fitoren në këto zgjedhje. Zotërinjtë, një grup deputetësh, u ftuan, ose erdhën, pa asnjë lloj paragjykimi dhe prapamendimi që të bashkohen nëse donin, të garonin për çdo post në këto bashki, të paraqisnin kandidatura, ose në përputhje me statutin të krijonin, po të duan fraksionin. Por ata, sa janë nuk e di, por ata nuk duan as statutin as primaret dhe as fraksionin. Të sigurtë të jeni se ai që prek flamurin e PD-së, i ka bërë hesapet shumë, shumë keq”.

Edi Ramën e garantoi se më 12 Nëntor do të përballet me zemërimin popullor dhe protestën më të madhe që është mbajtur ndonjë herë në Shqipëri.

“Kemi caktuar datën 12 si ditën e protestës më të fuqishme që ka njohur Shqipëria, por kjo do të jetë kohë protestash. Mos të kemi asnjë iluzion. Nuk ka votim me Edi Ramën.

Ky na sfidoi haptas në Peshkopi. Do ta bëjmë cunam. Në vend që si kriminel elektoral të ishte në burg, zotohet se prap do të na i prekë votat.”

Shqiptarët i ftoi të ngrihen dhe të protestojnë për t’i dhënë fund abuzimeve që qeveria bën me pasuritë dhe paratë e tyre.

“Nuk mund të qëndrojë në pushtet një njeri i cili me firmë dhe vulë vjedh qindra milionë euro taksapaguesve shqiptarë. Nuk mund të qëndrojë në pushtet një kryeministër që fluturon, udhëton me çarter 137 herë, dy herë më shumë se presidenti i vendit më të fuqishëm në botë dhe u thotë qytetarëve të shtetit të vet sikur të ishin dele, se unë e bëj për të promovuar avionin e ‘Air Albania’, paçka se avioni çarter ka koston, nga 100 deri në 300 mijë dollarë.”

Berisha u kërkoi krerëve të Partisë Demokratike në kryeqytet që në ditët që kanë mbetur të mobilizojnë njerëzit dhe ta konsiderojnë tashmë veten në një betejë.

