Berisha paralajmëron komision hetimor parlamentar për zgjedhjet e 14 Majit

13:40 24/05/2023

Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryedemokrati Sali Berisha iu është drejtuar deputetëve duke ju thënë se duhet me urgjencë të përgatisin kërkesën për komision hetimor parlamentar për zgjedhjet e 14 Majit.

Kryetari i PD-së, Berisha e quan procesin zgjedhor të 14 Majit “farsë” dhe e cilëson si “më të turpshmen në historinë e Europës”.

Sali Berisha: Ne kemi vendosur dhe do të vazhdojmë të ndjekim rrugën ligjore të trajtimit, krejtësisht pa asnjë lloj reflektimi tjetër, përveç atij që shprehu Edi Rama se Kodi Zgjedhor është kinezëri. Është kinezëri për KQZ-në, për gjykatën që ka ngritur, pa le më për SKAP-in e partisë që është institucioni më i skllavëruar. Çdo padi e jona është hedhur poshtë me absurditet, pa asnjë bazë ligjore nga SKAP-i i partisë. Për SKAP-in rëndësi ka urdhri i Ramës. Po marrim vetëm aktin e blerjes së votës me shpërblim, me ryshfet të 670 mijë zarfave. SKAP-i thotë se kjo lejohet në zgjedhjet lokale pasi kështu ka thënë KQZ-ja.

A ka dhunim më flagrant të ligjit se ky? Kushtetuta kurrë në asnjë vend nuk mund të ndajë blerjen e votës në zgjedhje të përgjithshme dhe në zgjedhje lokale, përveçse në Shqipëri. Këtë e sanksionon Edi Rama, që thotë se Kodi Zgjedhor është një kinezëri. Të gjitha çështjet e dërguara, janë kthyer mbrapsht pasi porosia është e prerë. Ata mund të jenë vetëm mburojë e narkoshtetit, karteleve të drogës dhe bandave të tyre. Prandaj, të dashur deputetë, duhet me urgjencë të përgatisim kërkesën për komision hetimor parlamentar për këtë farsë, më e turpshmja elektorale në historinë e Europës. Ne po përgatisim raportin. Bota e krimit u vërsul e tëra kundër nesh.

U sollën bandat nga Dubai sepse i mungonin Durrësit, Lushnjes. U liruan nga burgu të tjerë. U përdor vota e të burgosurve për të marrë mandate. Burgje që votonin 100 përqind, njëlloj si në diktaturë për qeverinë. Nuk kishte ndodhur kurrë. Në burgun e grave në Tiranë, 45 vota për hajdutin Erion Veliaj dhe vetëm vota e vëzhguesit për Belind Këlliçin. Ulsi Manja është një kriminel i pakorrigjueshëm elektoral. Ai ka përdorur administratën e burgut për të terrorizuar të burgosur. Të burgosurit për krime të rënda janë kërcënuar se në rast se nuk bindin, nuk garantojnë kaq vota në burg, do transferohen në regjim special. Komisioni hetimor do i nxjerrë të gjitha këto. Të gjitha këto janë të dokumentuara, se si kanë vepruar këta bosë nëpër burgje për të siguruar votat nëpër burgje.

Berisha: Rama shpërndau para publikisht në fushatë dhe thonë fajin e ka Sali Berisha

Për grupin parlamentar të Partisë Demokratike, Sali Berisha thotë se çështja kryesore në Parlament duhet të jetë ajo që ai e konsideron “farsa elektorale e zgjedhjeve të 14 Majit”.

Në mbledhjen e grupit parlamentar të PD në selinë blu, kryedemokrati Berisha tha se zgjedhjet vendore të 14 Majit kanë qenë më të këqijat në historinë e vendit.

“Për grupin parlamentar të PD, kryeçështja e këtij sesioni duhet të jetë farsa elektorale 14 Maj 2023. Kjo farsë elektorale ishte një proces një etapë e re në procesin e shkatërrimit të kombit shqiptar. Asnjë komb nuk zhvillohet pa liritë dhe të drejtat e tij themelore. Në këtë kontekst target ose objektiv kryesor për realizmin e këtij qëllimi është dhunimi i votës së lirisë. Ky dhunim është serial, por ky dhunim siç faktuan këto zgjedhje, njohu përmasa më të mëdha se kurrë ndonjëherë. Në këto zgjedhje si në asnjë palë zgjedhje të tjera në 32 vite, Kodi Zgjedhor, Kushtetuta e të drejtës zgjedhore u shpall në krye të radhës “kinezëri” nga njeriu që do udhëhiqte operacionin e narkoshtetit dhe karteleve të drogës kundër procesit të zgjedhjeve të lira”.

Sali Berisha akuzoi edhe ata analistë, të cilët sipas tij, nga studiot televizive nuk kanë folur për blerjen e votave nga qeveria socialiste, por tha se fajësojnë Sali Berishën për humbjen e opozitës në zgjedhje.

“Por jo më pak kriminal është dhe post 14 Maji. Për herë të parë, ju mund të riktheni në memorie studio dhe debate televizive ku njerëz me sy të mendjes të verbuar bënin çdo gjë që të fshinin, të maskonin blerjen masive të votës për herë të parë haptas publikisht me vendime qeverie. Propaganda qeveritare ia doli. Në një anë 670 mijë zarfa me 50 mijë lekë secila në xhepin e 670 mijë votuesve. Rritja e rrogave, qenkna 310 mijë punonjës, të gjithë këta së bashku të marrë bëjnë 980 mijë zgjedhës të trajtuar në këtë mënyrë. Në anën tjetër fajin e ka Sali Berisha. Po ka njerëz më padinjitet se sa këta? Ka mercenarë më të shpifur? Ka pseudointelektualë më mjeranë se këta? Të cilët duhet të mbrojnë interesin publik. Unë u ndala në këtë aspekt se ky ishte publik, këto zarfa ishin publike, Edi Rama për herë të parë kaloi në shpërndarje publike parash në fushatë. Por për aspektin nën dorë nuk bëhet fjalë, se efekti Doshi ua ka verbuar mendjen. Doshi ngroh xhepin. E rrahu njëherë një gazetar Doshi në një hotel, i dola zot unë. Shkoi dhe ia mbylli gojën në mënyrën e tij.

Ndaj në studio nuk figuron. Se ai është Edi Rama. Doshi është Edi Rama, partia e të cilit u rrit me 220 përqind. Prapë këtu, duan të bindin shqiptarët se fajin e ka Berisha, fajin e ka opozita”, u shpreh Sali Berisha.

Rritja e rrogave, Sali Berisha: Betejë në Parlament për të vendosur minimumin jetik 200 Euro

Nesër pritet që në Parlament të diskutohet dhe votohet projektligji për rritjen e rrogave për të gjitha kategoritë, përfshirë këtu edhe ministrat e deputetët të cilët një ditë më parë në Komisionin e Ekonomisë i dyfishuan vetes pagat.

Duke folur për këtë çështje, Sali Berisha tha se për të më e rëndësishme është që në Shqipëri të vendoset minimumi jetik prej 200 Euro.

Për këtë, gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të PD, Sali Berisha u kërkoi të vetëve që të përgatisin amendamentin dhe ta dorëzojnë për të diskutuar nesër në Parlament.

“Emergjenca e emergjencave për mua është votimi i minimumit jetik. Ne duhet të votojmë minimumin jetik të përllogaritur nga Avokati i Popullit. Avokati i Popullit ka përdorur ekspertët më të mirë dhe ka gjetur se minimumi jetik aktualisht në Shqipëri është 200 Euro. Ndaj dhe ne do kërkojmë në mënyrë të prerë hapi i parë drejt rritjes së rrogave duhet të fillojë me vendosjen e mimimunit jetik. E kemi premtuar dhe gjatë fushatës, Shqipëria i ka të gjitha kushtet për të përballuar, ndaj dhe minimumi jetik nënkupton këtë që nuk ka shqiptarë që nuk do ketë 200 Euro pagë mujore për ekzistencën e tij. Nuk është e vërtetë që kjo është për 3 milionë shqiptarë, kjo është një shtesë mbi pensionet po, një shtesë mbi ndihmën ekonomike po, një shtesë mbi ata që s’kanë asgjë, por kjo është plotësisht e përballueshme dhe ju garantoj që çdo shtet do tregonte përgjegjësinë më minimale ndaj qytetarëve të vetë, katastrofën e pagave do ta fillonte me minimumin jetik. Ndaj dhe ne në parlament do bëjë një betejë të fuqishme për të amenduar ligjin dhe filluar jo nga rrogat e deputetëve, Presidentit dhe ministrave por nga minimumi jetik. Është plotësisht i përballueshëm. Mendoj të përgatisim amendamentin ta dorëzojmë dhe nesër kjo është tema jonë në parlament”, u shpreh Sali Berisha.

/tvklan.al