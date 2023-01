Berisha: Pati përpjekje për të fshehur emrin e Alda Klosit, ka shpërthim të këtij llumi

15:55 11/01/2023

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se rasti i Alda Klosit tregon abuzimet e qeverisë. Duke folur për gazetarët pas daljes nga selia blu, Berisha e konsideroi këtë ngjarje “shpërthim të llumit”.

“E ardhmja e grupit parlamentar do të jetë grup që do mbrojë interesat e qytetarëve, do bëjë gjithçka për të shumëfishuar kontrollet çka është detyra kryesore e opozitës. Kjo qeveri nuk ka se ku ta kapësh më parë. Rasti i Alda Klosit mund të jetë secila nga ministret, secili nga ministrat, vetë Edi Rama, pra vjen zonja me 40 metra katrorë apartament dhe bëhet me 7 apartamente, fillon ndërtimin, fillon lumturon edhe të tjerë përreth saj. Ka një shpërthim të këtij llumi në mënyrën më të paimagjinueshme, të pa konceptueshme. Kurrë një qeveri nuk mund t’i lejojë vetes abuzim në këtë shkallë. Ajo që ishte po kaq, përpjekja e Edi Ramës për ta fshehur emrin e Alda Klosit, ja u them unë ju, emri i Alda Klosit më është dërguar nga qytetari dixhital sapo filloi doli skandali dhe e bëra publik sepse nuk po e bënin publik emrin e zyrtares. Përkundrazi, po përpiqej të përdornin të njëjtën skemë që kanë përdorur me Damian Gjiknurin, që kanë përdorur me thuhet me Spiropalin, me Ilir Beqajn e me radhë. Kudo që t’i prekësh këta para të vjedhura nxjerrin”, u shpreh Sali Berisha.

I pyetur nga gazetarët nëse do të pranojë Ervin Salianjin si kryetar të grupit parlamentar të PD-së, Berisha u shpreh se do të pranojë vullnetin e deputetëve demokratë.

“Salianji është nënkryetar i grupit, unë do pranoj padiskutim vullnetin e deputetëve të PD”, tha Sali Berisha. /tvklan.al