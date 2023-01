Berisha: Nuk do pranojmë kurrë një proces të bazuar mbi votën e vjedhur

Shpërndaje







12:35 21/01/2023

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbajtur sot një komunikim online, ku i është përgjigjur pyetjeve të disa qytetarëve. Ndër të tjerat ai ka folur edhe për zgjedhjet e ardhshme, ku sipas tij, manipulimi i zgjedhjeve ka filluar që tani.

Kreu i Partisë Demokratike është shprehur se demokratët nuk do e pranojnë kurrë një proces zgjedhor të vjedhur. Po ashtu Berisha shtoi se qytetarët tashmë duhet ta dinë se Edi Rama nuk largohet me votë pasi sipas tij ai përdor çdo mjet për të dhunuar votën e lirë dhe e vetmja rrugë sipas kreut të Partisë Demokratike është revolucioni.

Sali Berisha: Manipulimi i zgjedhjeve ka filluar masivisht dhe ne po e ndjekim me intensitet.

Por ne qëndrojmë në vendimin tonë. Në mënyrë absolute do jetë përgjegjës dhe demokratë nuk do tolerojnë kurrë, nuk do njohin kurrë një proces zgjedhor të bazuar mbi votën e vjedhur.

Shqiptarët duhet ta dinë se Edi Rama nuk ikën me votë. Se ky sot në këtë moment që flasim, narkoshtetin e tij e ka shndërruar në një makineri gjigante elektorale, që përdor tonelatat e narko-eurove, përdor makinerinë shtetërore, përdor gjithçka për të dhunuar votën e shqiptarëve.

Përgjigjia është vetëm një; vetëm revolucion, revolucion, revolucion. /tvklan.al