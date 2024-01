Berisha për dëshminë në SPAK: Rama nuk lejonte grupin e organizuar kriminal të më pyeste, kishin tmerr nga përgjigjet e mia

19:07 23/01/2024

Ish-kryeministri, Sali Berisha, ju ka folur nga dritarja edhe mbrëmjen e sotme mbështetësve afër banesës së tij, të cilëve ju ka treguar në lidhje me marrjen në pyetje të tij nga prokurorët e SPAK-ut për privatizimin e ish-kompleksit “Partizani”.

Gjatë fjalës së tij, Berisha është shprehur se ka shkuar në SPAK (të cilën e quan SKAP-i i partisë) sepse sipas tij, kryeministri Rama nuk i lejonte prokurorët që ta pyesnin pasi pretendon se ata kishin frikë nga përgjigjet e tij.

Sali Berisha: Sot unë shkova për t’u marrë në pyetje për herë të parë pas mbi 3 vitesh hetim fals, nga grupi i organizuar në kriminal të partisë, Dumani, Kraja, Millonaj dhe kompani. Për kureshtjen tuaj kur më pyetën ku banon, ju përgjigja; Rruga e Shpresës. U dridhën nga frika. U tmerruan nga frika. Unë shkova dhe shkova në përputhje me një parim që unë e besoj plotësisht, për të cilin dhe kam luftuar. Në vitin 2012 kemi hequr në parlament mbrojtjen për marrjen në pyetje të deputetëve. Në këtë kontekst, isha i bindur se Edi Rama që nuk kishte lejuar grupin e tij të organizuar në kriminal në Skapin e partisë që të më pyesnin, kishte frikë dhe tmerr nga përgjigjet e mia. Ndaj dhe unë ju deklarova përfaqësuesve të organizatës kriminale të Edi Ramës se jam këtu për t’i bërë gjyqin, për të denoncuar aktin antikushtetues të Edi Ramës, keqshfrytëzimin e segmenteve të tij të krimit në Skapin e partisë, për vendosjen e masave të sigurisë pa marrë miratimin e parlamentit, në një akt të mirëfilltë puçist ndaj parlamentit.

Edi Rama i tmerruar nga Sali Berisha vendosi duke besuar se do të intimidonte në mënyrën më antikushtetuese masa ndalimi i daljes jashtë vendit, paraqitja e rregullt në polici, të cilat unë në emrin tuaj dhe të çdo shqiptari që i thotë kushtetutës, kushtetutë dhe ligjit, ligj, i refuzova me përçmimin më të madh. Isha aty për të denoncuar gjithashtu aktin prej burracaku, aktin prej frikacaku, aktin e turpshëm kriminal të kreut të narkoshtetit Edi Rama, që urdhëroi grupin e strukturuar kriminal të tij në Skap të kryesuar nga Damani, Kraja, Millonaj, por dhe plotë të tjerë aty, t’i kërkojë parlamentit rëndimin e masave, jo mbi bazë faktesh, provash, dokumentesh, se ato nuk ekzistonin, por t’i kërkojë mbi bazën se unë refuzova aktin e tyre puçist dhe parlamenti i Lindës së parlamentit, në një akt të pashembullt, pa dosje, pa prova, pa fakte, pa dokumente në prani të 50 gardistëve aktin e arrestimit tim, me burg apo në shtëpi, heqjen e imunitetit e me radhë.

