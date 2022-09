Berisha përkujton Nishanin: Një nga presidentët më dinjitoz në historinë e këtij kombi

20:57 29/09/2022

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka përkujtuar këtë mbrëmje në ditën e lindjes të ndjerin ish-Presidentin, Bujar Nishani. Berisha tha se Nishani ishte një mik besnik. Sipas tij, vendi ka qenë i bekuar që ka pasur një zyrtar si Nishani.

“Edhe vendi ishte i bekuar së pari që pati një zyrtar si Bujar Nishani. Unë kam pasur fatin të bashkëpunoj, ta njoh, në të gjitha nivelet e shtetit me Bujar Nishanin. Zyrtar i përgjegjshëm, eficent, dinjitoz dhe më pas shtetar që i bënte nder vendit, nder detyrës. Me përkushtimin e tij, një nga ministrat më eficentë. President, përfaqësues nga më dinjitozët në historinë e këtij kombi. Bujar Nishani donte kombin, dheun, flamurin e Kombit dhe i nderoi ato si pak kush tjetër. Ndaj dhe ai sot ka një vend, është dhe do të mbetet gjithnjë në zemrat tona. Ndaj duke u përulur me nderimin më të madh, shpreh mirënjohje dhe e konsideroj veten të bekuar që pata një bashkëpunëtor si Bujar Nishani. Por edhe në PD, ai ishte një nga personalitetet më të qëndrueshme, të çmuara. Ishte një konservator i vërtetë, për të cilin, liria, familja, vendi, ishin shtyllat më të çmuara të tij. Pasi përmbushi me nder të madh detyrimet si kryetar shteti dhe në kushte jashtëzakonisht të vështira, duhet ta pranojmë këtë, sepse kishte të bënte me një ansambël tjetër, person tjetër i cili nuk njeh ligj e moral në sjelljet e tij, por ai i qëndroi besnik flamurit, institucionit që udhëhoqi, kushtetutës së vendit. Bujar Nishani në një moment kritik, pasi dorëzoi këtë detyrë ju përkushtua asaj force politike në radhët e të cilës ai kishte ngjitur të gjitha shkallët me dinjitet të madh. Në këtë kontekst dua të them se ai, mua dhe të gjithë juve, na mungon shumë dhe shumë. Duke u përulur me nderim të madh para veprës së tij, edhe njëherë le të gëzojmë ne, të festojmë ne, kremtojmë ne, krenohemi ne me trashëgimninë e mikut, bashkëshortit, bashkëpunëtorit, e prindit, e birit, qytetarit, shtetarit, presidentit Bujar Nishani”, u shpreh Berisha.

Ish-Presidenti Bujar Nishani ndërroi jetë në moshën 56-vjeçare në një spital në Gjermani, ku kurohej nga një sëmundje e rëndë në mushkëri./tvklan.al