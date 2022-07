Berisha: Përshëndes qëndrimin e Stoltenberg. Propozimi i Ramës për Porto Romanon, megaskandal!

Shpërndaje







14:46 14/07/2022

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka përshëndetur qëndrimin e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, në lidhje me propozimin e Kryeministrit Edi Rama për një bazë detare në Durrës.

Kreu i selisë blu tha se Stoltenberg bëri sikur nuk kishte dëgjuar asnjë fjalë nga Rama në lidhje me këtë çështje.

Sa i përket propozimit të Ramës, Berisha tha se është megaskandal që kreu i qeverisë do që ta përdorë për qëllime të veta korruptive.

“Kërkon tani të tërheqë ta mbulojë këtë me angazhimin e NATO-s në Porto Romano. Ky propozim i Edi Ramës është një megaskandal i cili kërkon të përdorë reputacionin e jashtëzakonshëm që ka aleanca për qëllime të veta korruptive. Pata kënaqësinë e madhe të konstatoj në konferencën e shtypit ndonëse Rama nisi recitimin e tij me Porto Romanon dhe portin e madhërishëm që do të ndërtohej, por Sekretari i Përgjithshëm bëri sikur nuk kishte dëgjuar asnjë fjalë nga bashkëbiseduesi dhe foli për kontributin e Shqipërisë, për rolin e saj, dhe foli për Ballkanin. E përshëndes përzemërsisht. Shtoj këtu se është guxim i madh të dalësh e të shëtisësh në një kohë kur ke damkën e një megakorruptori, e një persekutori të fjalës së lirë. Në një kohë kur bën gjithçka për të larë paratë e krimit dhe për ta bërë vendin tënd simbol të drogës dhe krimit”, u shpreh Berisha./tvklan.al