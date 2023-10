Berisha përshëndet Samitin e Berlinit: Liderët e BE i shohin muret që Rama ka ngritur mes Tiranës e Brukselit

15:39 16/10/2023

Ish-Kryeministri Sali Berisha përshëndeti Samitin e Berlinit, duke e cilësuar si historik dhe një ndër më të rëndësishmit pas atij të Selanikut, të 20 viteve më parë. Sipas Berishës, arsyeja e vetme e mosintegrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian mban emrin e Kryeministrit Rama.

“Prania sot e liderëve të BE është një garanci më shumë për shqiptarët dhe popullin opozitar se asnjë lloj fasade e Edi Ramës nuk do mund të pengojë ata të shohin muret që Edi Rama ka ngritur dhe që ndajnë Tiranën me Brukselin. Të shohin murin e kleptokracisë dhe korrupsionit, murin e drogës dhe krimit të organizuar, murin e varfërisë dhe mjerimit, murin e monizmit thuaj të plotë dhe luftës antikushtetuese, antiligjore ndaj opozitës.”

Berisha tha se Samiti i Berlinit varrosi përfundimisht projektin e “Ballkanit të Hapur”.

“Këta burra të shquar të BE, varrosin pikërisht në ndërtesën mauzole të diktatorit, projektin e Ballkanit të Hapur, të Edi Ramës. Projekt ky, de facto ruso-serb, i cili synonte në një mënyrë apo në një tjetër, rikthimin e Serbisë së Madhe dhe rikthimin e rajonit në zonë influence të Rusisë.”

Ish-Kryeministri garantoi liderët e vendeve europiane se Partia Demokratike mbetet e vendosur dhe e përkushtuar për të avancuar procesin e integrimit në BE, si e ardhmja më e mirë e shqiptarëve.

