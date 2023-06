Berisha: Përveç 2 personave, i ftoj të gjithë deputetët që të vendosin më të mirën për PD-në

Shpërndaje







13:14 09/06/2023

Berisha: Gjithçka përcaktohet nga anëtarësia e partisë, do i qëndroj me korrektesë statutit

Kryedemokrati Sali Berisha thotë se është i gatshëm që të ulet në diskutime me të gjithë deputetët e PD-së, përveç 2 personave, për të cilët thotë se kanë lidhje të tmerrshme krimi me kryeministrin Edi Rama.

Në konferencën e përjavshme me gazetarët, kryeministri i vendit Edi Rama thotë se ndaj deputetëve të cilët mbështetën primaret, PD-ja është e hapur dhe se do të bëjë një hap para e t’i ftojë ata që të ulen dhe të diskutojnë.

Sali Berisha: Me përjashtim të dy personave që kanë lidhje të tmerrshme krimi me Edi Ramën, me të gjithë deputetët e tjerë jam gati që kem çdo lloj debati, diskutimi dhe mirëkuptimi. Sepse ata me një akt themelor, mbështetën kandidatët e primarëve, de facto mbështetën PD-në. Këtu ata investuan në partinë që i përkasin. Ndaj tyre, PD është plotësisht e hapur. Jo që nuk bëj një hap pas, por bëj një hap para, unë i ftoj ata që të ulen të diskutojnë, të vendosin për më të mirën për PD-në, për opozitën, për të ardhmen e vendit.

Kryedemokrati Berisha shprehet se gjithçka përcaktohet nga anëtarësia e partisë dhe se do t’i qëndrojë me korrekstesë statutit dhe vendimeve të anëtarësisë së PD-së.

Sali Berisha: Gjithçka përcaktohet nga anëtarësia e partisë. Ne kemi një statut më demokratik që mund të ketë sot. Ai statut ka të gjitha hapësirat për çdo iniciativë të anëtarëve të saj. Unë i qëndroj me korrektesë statutit. Nuk ndërtohet partia mbi bazën e dëshirave, por mbi bazën e rregullave, që respektojnë liritë dhe të drejtat e anëtarëve të saj. Ka dy përcaktime statusore, njërën që kur kryetari humbet zgjedhjet lokale, votëbesohet. Nuk ka përcaktim aty farsë elektorale apo jo, por zgjedhje. Dhe e dyta, po humbe zgjedhjet e përgjithshme, ai largohet. Asnjë lloj përcaktimi tjetër jashtë kësaj, nuk i shërben PD-së dhe opozitës. Ju nuk duhet të harroni se Shqipëria është vendi në të cilin në kuptimin e mirëfilltë të fjalës, u krye një grusht shteti kundër opozitës shqiptare. Me qëllimin e vetëm, për të forcuar pushtetin mafioz të Edi Ramës dhe shkatërruar opozitën. Kjo luftë nuk filloi me Sali Berishën, të jem i sinqertë, kjo luftë filloi që në vitin 2015 me përpjekjet më të paimagjinueshme për ta përjashtuar opozitën nga të gjitha proceset kryesore në mënyrat më diabolike./tvklan.al