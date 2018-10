Berisha: Pjerini, edhe Xhevin e ka xhan dhe shpirt

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar këtë të premte një fotografi ku shfaqet deputeti Pjerin Ndreu krah Xhevahir Ndokës, vëllai i ish-deputetit Arben Ndoka, që sipas një mesazhi të qytetarit dixhital është bërë në Itali, ku ndodheshin me pushime.

Në një postim në rrjetet sociale, Berisha shkruan se Ndreu e ka “xhan dhe shpirt” edhe vëllain e ish-deputetit Ndoka, të dy aktualisht në burg.

“Me Ndokajt e drogës dhe të vjedhjes së tokave pushimet”, shkruan Berisha ndërsa bashkangjitur sjell edhe një mesazh të dërguar nga qytetari dixhital.

“ Përshëndetje zoti Berisha, në këtë selfie të krimit të bërë nga z.Pjerin Ndreu kur ishte për pushime në Itali bashkë me të akuzuarin për trafik droge dhe vjedhje pronash Xhevahir Ndoka, vëllai i ish-deputetit Arben Ndoka, në shoqërinë e tyre duket edhe Andi Marku, drejtori pronave shtetërore në prefekturën Lezhë, ku dhe gruaja e këtij të fundit është juriste në Hipotekën e Lezhës, z.Marku mban në emër të tij hektar tokë të klanit Ndoka bashkë me bashkëshorten e tij. Kjo është fytyra e Pjerin Ndreut, me bandën e tij të hajdutëve dhe trafikantëve. Të lutem anonim Doktor”.

Arben Ndoka i akuzuar për tjetërsim pronash dhe vëllai i tij Xhevahir Ndoka, i akuzuar për trafik droge u arrestuan pasditen e 21 Tetorit sëbashku me disa persona të tjerë./tvklan.al