Berisha: Po ecet drejt Kuvendit Kombëtar me transparencë të madhe

22:17 13/04/2022

“Alibeaj po i thotë bazës të mos bashkëpunojnë”

Pas përfundimit të mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit në selinë e blu, Sali Berisha tha se po ecet drejt Kuvendit Kombëtar me transparencë të madhe. Fryma e pajtimit dhe bashkëpunimit në bazë tha ish-kryeministri është shumë e mirë. Berisha akuzoi Alibeajn se po telefonon persona të caktuar duke u thënë që të mos bashkëpunojnë, por e quajti këtë tentativë të dështuar.

Sali Berisha: Mbledhja përfundoi. U diskutua gjerësisht mbi ecurinë e procesit deri tani. U vendos që auditi të funksionojë në tërë procesin. Fryma e pajtimit dhe bashkëpunimit në bazë është me të vërtetë shumë e mirë. Telefoni i prishur i Enkelejdit që marrin persona të caktuar dhe u thonë që të mos bashkëpunojnë nuk po e pengon dot këtë proces, po ecën mjaft mirë. Shqetësimet e ligjshme të deputetëve objektive që u ngritën për defekte të caktuara në degë të caktuara do merren masa që të korrigjohen dhe të zgjidhen, t’u jepet zgjidhje. Pra, mund të them se po ecet drejt Kuvendit me transparencë të madhe dhe ecuri të mbarë.

Pyetje. Cila degë ka patur problematika?

Sali Berisha: Problematika ka patur në Lushnje. Ka patur një problem që do të zgjidhet. Sepse para fillimit të fushatës kanë bërë një ujdi e cila ka funksionuar për fushatën, por tani vota, vota dhe vetëm vota. Jo vetëm aty. Unë dhashë një shembull, por shembuj të tjerë, si degë, mund të ketë edhe në segmente të caktuar kudo që procesi vijon. P.sh, Lefter Gështenja që është kryetar i degës 7 shprehu dje një mendim me të cilin ata që kanë punuar në atë degë nuk janë dakord, por nuk e hedhin krejtësisht poshtë. Është rënë dakord që të ulen dhe të shqyrtojnë me audit një për një dhe aty ku gjenden parregullsi aty të ndërhyhet dhe të korrigjohet. Ka pra një vullnet të hekurt për një transparencë të plotë. Dhe kjo është ajo që dominon.

Pyetje: Po pjesëmarrja e demokratëve si ka qenë në këto zgjedhje, në ato degë që janë zhvilluar deri në këto momente nga raportimi që patët?

Sali Berisha: Pjesëmarrja në disa prej tyre ka qenë më e madhja ndonjëherë, në disa të tjera më e vogël, por pjesëmarrja nuk është detyrim statutor që duhet të votojnë patjetër, gjë që e bën fakultative pjesëmarrjen./tvklan.al