Berisha porosi demokratëve: Suksesi i revolucionit, dialogu me qytetarët

19:51 14/02/2023

Kryetari i PD: Rama është porositësi i “vrasjes” së opozitës, protestat nuk do të ndalojnë

Dialog intensiv me qytetarët në terren ka qenë porosia e kryetarit të PD, Sali Berisha për strukturat e partisë në mbledhjen e kryesisë. Berisha tha se revolucioni demokratik nuk do të ndalojë, ndërsa përsëriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama.

“Ky porositës i vrasjes së opozitës largohet vetëm me revolucion. Fati i këtij revolucioni varet nga komunikimi me qytetarët derë më derë, me secilin pavarësisht bindjeve politike. Ky revolucion është jetik për të ç’montuar këtë regjim.”

Duke theksuar se në protestat e PD nuk do të përdoret dhunë, krydemorkati deklaroi se qyetarët janë drejt mosbindjes civile.

“Qëndresa është forcë. Dhuna nuk të sjell objektivat që kërkon, ne jemi në hapat më fillestarë të mosbindjes civile.

Thotë se PD nuk do të bojkotojë zgjedhjet, ndërsa pati edhe nje paralajmërim për çdo përpjekje për ndalimin e PD në regjistrimin për zgjedhjet lokale.

“Ne nuk bojkotojmë zgjedhjet, përpjekjet për të përjashtuar PD-në nga zgjedhjet absolutisht do të marrin përgjigjien e duhur.”

PD ka përfshirë në agjendën e saj të aksionit opozitar protestat në çdo seancë parlamentare.

