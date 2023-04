Berisha prezanton Luçiano Boçin në Elbasan

19:53 09/04/2023

“Më 14 Maj do i çjerrim maskën e bamirësit Edi Ramës”

Në Elbasan, koalicioni “Bashkë Fitojmë”, më 14 Maj do të konkurrojë me një nga figurat kryesore të tij, nënkryetarin e Partisë Demokratike, Luçiano Boçi.

Për kreun e opozitës, Sali Berisha, ai është një kandidaturë fituese, jo vetëm se vjen në këtë garë me një përvojë të gjatë politike, por edhe sepse ka dalë nga procesi i primareve.

Për kreun e demokratëve, 14 Maji do të përcaktojë fatin e Elbasanit dhe të gjithë Shqipërisë, ku do të jenë përballë monizmi me idealet e pluralizmit.

Berisha tha shqiptarët do i çjerrin maskën e bamirësit Edi Ramës.

