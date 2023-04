Berisha prezanton Rezeart Tushen për Shijakun

Shpërndaje







23:49 25/04/2023

“Kandidatët e Ramës, grup mafiozësh lokale”

Në Shijak Sali Berisha kërkoi votën e banorëve të këtij qyteti për Rezeart Tushën, teksa akuzoi kandidatët e Partisë Socialiste si grup mafiozësh lokalë.

“Kandidatët e sektit të rilindjes dalin që të gjithë nga bodrumi i Edi Ramës. Emërohen pa përjashtim mbi bazën e valixheve me euro, që i dorëzohen atij dhe bashkëpunëtorëve të tij dhe që në fakt në çdo cent ua kanë vjedhur qytetarëve të bashkive të vendit. janë një grup mafiozësh lokalë, të cilët me qëndrimet e tyre, me vjedhjet e tyre, të taksave, të burimeve natyrore lanë në vend numëro zhvillimin”.

Etiketimin që Edi Rama i bën gjatë fushatës si “zorrë qorre”, e cilësoi largim të vëmendjes nga vjedhjet e qeverisë.

“Del dhe ka një javë bëhet interesant me zorrën qorre. Kërkon të mbulojë vjedhjet e tij, kërkon të mbulojë aferat e tij, qoftë edhe duke depersonalizuar veten. Vetëm e vetëm që debate dhe diskutimi ynë mos të përqendrohet te çështjet e vërteta, të vjedhjet që kanë bërë, por të thashethemi”.

14 majin për të është një ditë të madhe në historinë e Shqipërisë.

“Zgjedhjet e 14 majit janë e jetës tonë. Me votën tonë ne kemi mundësi të rikthejmë pluralizmin. Kemi mundësi t’i vëmë kufirin ku e meriton një despoti që nuk njeh asnjë ligj, asnjë moral, asnjë rregull dhe kjo ka një rëndësi vendimtare.”

Në qendër të akuzave Sali Berisha vuri edhe kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Sipas Berishës vjedhjet e qeverisë shkatërruan ekonominë dhe shpopulluan vendin.

Tv Klan