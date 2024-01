Berisha: Prokurorët ishin terrorizuar

Shpërndaje







16:34 23/01/2024

Ish-kryeministri qëndroi për rreth 100 minuta përballë dy prokurorëve

“Për 1 orë e 40 minuta ish-kryeministri Sali Berisha u është përgjigjur pyetjeve të dy prokurorëve Arben Kraja dhe Enkeleda Millonai, për çështjen e ish-kompleksit sportiv “Parizani”. Pas daljes nga dyert e SPAK, Berisha foli për situatën brenda në prokurori, ku nuk i kurseu as batutat.”

“Ata refuzuan prova që shembin totalisht piramidën e tyre të mashtrimit. I gjeta të terrorizuar, i gjeta të paqetë. Nuk u morr vesh se kush drejtoi pyetje më shumë ata mua apo unë atyre. Ishin aq mediokre saqë s’mund të memorizoheshin. Kur përmenda Edi Ramën vetëm sa nuk u futën nën tavolinë.”

Ish-kryeministri tregoi me detaje se cilat ishin pyetjet që i janë bërë nga dy prokurorët e çështjes.

“Ke dijeni ti për aktin e kontrollit të këtij kolonelit apo gjeneralit? Një trillim i mirëfilltë i tyre se ai akt nuk ka asnjë lidhje me privatizimin. Pyetja e dytë ishte për letrat me vlerë. U përmbajta që të mos i fyeja. Vendimi i letrave me vlerë, doli një muaj pasi familja Begeja kishin paguar 90% të detyrimeve shtetërore të familjeve. Jamarbër Malltezi përfitoi gjithsej 64 Euro.”

“Të mërkurën në orën 9:00 Gjykata e Posaçme e Apelit Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e përfaqësuar nga gjyqtarja Ilirjana Olldashi do të shqyrtojë ankimin e bërë nga avokatët e zotit Berisha të cilët kërkojnë që të rrëzohet masa e sigurimit “arrest në shtëpi” e dhënë në 30 Dhjetor nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë.”

Klan News