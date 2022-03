Berisha propozon mbledhje grupi: Me blofin nuk luhet! Nuk ka negociata, por dialog

12:16 24/03/2022

Gjatë fjalës që ka pasur me gazetarët para ambienteve të Kuvendit, Sali Berisha i ka kthyer përgjigje kërkesës së disa deputetëve që vlerësuan aktin e dorëheqjes së Bashës, por kërkojnë edhe një tërheqje të ish-Kryeministrit. “Me blofin nuk mund të luhet”, tha Berisha, ndërkohë që shtoi se për situatën aktuale nuk ka negociata, por debat dhe dialog.

Thirrjes për të shtyrë Kuvendin e 30 Prillit, Berisha iu përgjigj duke thënë se procesi mbetet i pacënuar. Megjithatë, ata që kanë ide mund t’i japin në grupin parlamentar, tha Berisha, duke propozuar kështu edhe një mbledhje të gjithë grupit parlamentar.

Ditën e hënë 17 deputetë të PD dolën me një qëndrim ku vlerësuan aktin e dorëheqjes së zotit Basha, por ndërkohë kërkonin që nga Komisioni i Rithemelimit të tërhiqeshit edhe ju.

Sali Berisha: Mund të them që me blofin nuk mund të luhet. Me blofin luan sot vetëm një dyshe që kalon nga një studio në studion tjetër, dyshja Baton Stanishiç, Preç Zogaj. Mos dëgjoni fjalët e tyre se i mbushin xhepat tek zyrat e Fugës.

Për t’ju rikthyer edhe një herë negociatave...

Sali Berisha: Dialog, debat... nuk ka negociata. Kryesia nuk ekziston.

Ka pasur një thirrje dje që të shtyni kuvendin e 30 Prilit...

Sali Berisha: Absolutisht procesi mbetet i pacënuar, por të gjitha këto, kush ka idera mendime t’i shtrojnë dhe rrafshohen në grupin parlamentar. Sali Berisha, kurrkush nuk ka autoritet që të ndryshojë 11 Dhjetorin, i cili u konfirmua më 6 Mars.

Propozoni një mbledhje të grupit parlamentar të të gjithë deputetëve?

Sali Berisha: Sigurisht, grupi parlamentar është vetëm 1. Nuk kemi 2 grupe parlamentare ne, kemi vetëm 1.

