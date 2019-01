Berisha: Protesta deri në rrëzimin e Ramës

Ish kryeministri Berisha ishte i ftuar në emisionin “Opinion”, ku ka folur për çështjet më të rëndësishme të politikës.

Ai e ka cilësuar moment historik, protestën e thirrur nga opozita, që kërkon rrëzimin e qeverisë Rama. Ish kreu i Partisë Demokratike theksoi se, qeveria bie me mosbindje civile.

Ai foli edhe për procesin e negociatave me Bashkimin Europian. Deklaroi se nëse zgjedhjet e fundit do ishin kryer sipas standardeve dhe të mos bllokohej procesi hetimor ndaj Tahirit, negociatat do të ishin hapur.

Tv Klan